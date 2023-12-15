البغلي: نسعى بمزيد من الجهد إلى ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي

نثمن إجراءات وزارة الشؤون لتعزيز العمل الخيري وترسيخ مكانة الكويت إنسانياً



بشرى شعبان

جريا على عادتها السنوية وفي نسختها الـ 17 تكرم مبرة البغلي للابن البار كوكبة من أبناء الكويت البررة الى جانب الفائزين بمسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2023، وذلك خلال الحفل الختامي برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 18 ديسمبر في قاعة البركة بفندق كراون بلازا.



وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار ومؤسس جوائز البغلي للابن البار إبراهيم البغلي وجميع العاملين بالمبرة بجزيل الشكر والامتنان إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود لرعايته أنشطة الجائزة، مشيرا الى أن المبرة تختتم دورتها الـ 17 بتكريم 23 شخصية من أبناء الكويت البررة و42 فائزا في مختلف المسابقات، مؤكدا أهمية تعزيز فضيلة البر بالوالدين وكبار السن وبر الوطن للمساهمة في تأصيل الأمن الاجتماعي.



وثمن البغلي اجراءات وزارة الشؤون لتعزيز العمل الخيري وترسيخ مكانة الكويت في العمل الانساني، معربا عن بالغ سعادته لاستمراره في رعايته الجائزة طوال 17 عاما، مؤكدا أن هذا الأمر وضعنا أمام تحدٍ ومسؤولية كبيرة تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل حافزا لمزيد من الجهد والعطاء لترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي من خلال المبرة، لتعود بالنفع على كافة شرائح وأطياف المجتمع.



وتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في رعاية ونشر رسالة الجائزة أفرادا ومؤسسات لاسيما وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل الوزارة والوكيل المساعد لشئون التنمية الاجتماعية، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية، وأيضا وسائل الإعلام، وجمعيات النفع العام، والمبرات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمتطوعين، الذين ساهموا في توفير الدعم المعنوي والإعلامي للجائزة منذ انطلاقتها. هذا، وتم الإعلان عن أسماء أبناء الكويت البررة وأسماء ومراكز الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2023، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن، ورئيس لجنة التحكيم والتقييم لجائزة البغلي للابن البار منصور السلامين وممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني التي تنسق مع المبرة والمتمثلة في إدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون وإدارة الخدمات الصحية لكبار السن في «الصحة» واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، والجمعية الكويتية للتصوير الفوتوغرافي، وجمعية الكاريكاتير، ورابطة الأدباء الكويتيين، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين وأعضاء فرق تحكيم وتقييم مسابقات جائزة البغلي للابن البار المختلفة، والفائزين في المسابقات المختلفة، وعدد من الشخصيات الناشطة في العمل الاجتماعي والتطوعي.



وتناوب رئيس اللجنة العليا، ورؤساء لجان وفرق التحكيم والتقييم لمختلف المسابقات بإعلان أسماء ومراكز وجوائز الفائزين في المسابقات المختلفة، صاحبه تفاعل كبير من الأبناء الفائزين الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بالمشاركة والفوز في مسابقات جائزة البغلي للابن البار.

مسابقات «الابن البار».. أرقام ودلالات



أعرب رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن عن سعادته بشأن الدور الإنساني والاجتماعي الذي تؤديه الجائزة في نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة البر وبر الوالدين وبر الوطن، مبينا ان ذلك يتضح من الإحصائيات والأرقام باعتبارها خير دليل على نجاحها واستمرارها لهذه الفترة الزمنية وتزايد عدد المشاركين في مسابقات الجائزة، التي نحرص دائما على تنوع مواضيعها لمشاركة أكبر شريحة من أفراد ومؤسسات المجتمع، وبلغ إجمالي المشاركين في مسابقات الجائزة العام الحالي 212 مشاركا تنافسوا على المراكز الأولى في 8 مسابقات وتم تحديد أسماء ومراكز الفائزين من قبل لجان تحكيم متخصصة كالاتي:

٭ بلغ عدد المشاركين بمسابقات جائزة البغلي للابن البار 212 مشاركا، 91 من الذكور، و121 إناث، والفائزون 22 فائزة و20 فائزا، ويلاحظ زيادة المشاركين والفائزين من الإناث عن الذكور.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار الرئيسية 60 مشاركا 6 من الذكور، و54 إناث، وبلغ عدد الفائزين 7 من الإناث، في حين لم يفز أحد من الذكور.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي 45 مشاركا من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، 42 مشاركا على مستوى الافراد، و16 مشاركا من الذكور، و26 من الإناث، و3 مشاركين على مستوى المؤسسات الخيرية، وبلغ عدد الفائزين 6 من الذكور وواحدة من الإناث، و2 من المؤسسات الخيرية.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار للقصة القصيرة 21 منهم 10 ذكور، و11 إناث، و3 فائزين: 2 ذكور، وأنثى واحدة، ويلاحظ زيادة عدد الإناث عن الذكور.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار التصوير الفوتوغرافي 8 منهم 3 ذكور، و5 من الإناث، و4 فائزين 2 من الذكور و2 من الإناث، ويلاحظ زيادة عدد المشاركين من الذكور عن الإناث، في حين تساوى عدد الفائزين من الجنسين.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة الشعر الفصيح والشعر الشعبي 15، منهم 10 من الذكور، و5 من الإناث، والفائزون 2 من الذكور، و2 من الإناث ويلاحظ زيادة عدد المشاركين من الذكور على الإناث في حين تساوى عدد الفائزين.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية 32، منهم 10 من الذكور، و22 من الإناث، والفائزون 1 من الذكور، و5 إناث، حيث بلغ عدد المشاركين من الإناث ضعف عدد الذكور.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير 27، منهم 10 من الذكور، و17 من الإناث، والفائزون 3 من الذكور، و3 من الإناث، حيث تفوق عدد المشاركين من الإناث على الذكور في حين تساوى عدد الفائزين.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار للتراث والحرف اليدوية 27، منهم 18 من الذكور، و9 إناث، والفائزون 5 ذكور، وأنثى واحدة، حيث تفوق عدد المشاركين وعدد الفائزين من الذكور على الإناث.







أسماء الشخصيات المكرمة



٭ السفير الشيخ علي الخالد الصباح



٭ الشيخ حمود الفيصل الحمود الصباح



٭ د.عبدالله معتوق المعتوق



٭ السفير مجدي أحمد الظفيري



٭ بدر عبدالله المديرس



٭ جاسم محمد ذياب الذياب



٭ رياض محمد البغلي



٭ رقية إبراهيم الشيخ



٭ د.سامية حمد السعيدان



٭ شاكر عباس الهزيم



٭ صباح عدنان المحمد علي



٭ صلاح أحمد الجارالله



٭ طلال عدنان عبدالهادي البحيري



٭ علي محمد علي القطان



٭ فهد علي حسين العبدالمحسن



٭ فاطمة محمد الطباخ



٭ فداء فهد الوقيان



٭ العقيد الركن م.ناصر سالمين



٭ د.ناصر محمد العجمي



٭ نادية أحمد الشطي



٭ هاني أحمد المذكور



٭ د.وائل سعد العسق



٭ يوسف عبدالعزيز الياسين





حسن: تحفيز الطاقات المبدعة



توجه رئيس اللجنة العليا لجائزة الابن البار علي حسن بالشكر لراعي الجائزة منذ انطلاقها طوال السبعة عشر عاما إبراهيم البغلي، موضحا ان هذا الأمر وضعنا أمام مسؤولية تجاه العمل التطوعي والإنساني، شاكرا جميع من دعم وساهم في إنجاح تلك الفعاليات والأنشطة.



وذكــــر حســن أن الجائزة تواصل رسالتها لتكــون قوة دافعة في اتجاه تحفيز الطاقات المبدعة وتكريم أصحاب المواهب المتميزة والفكر الخلاق الذي يخدم رسالة المبرة وتحقيق أهدافها تجاه قضايا البر، لتكون داعمة تمكن أفراد ومؤسسات المجتمع المدني من مواجهة كل التحديات وتبعث في نفوسهم التفاؤل والأمل في غد مشرق، مشددا على ضرورة السعي الدائم لتعزيز الفضائل ومكارم الاخلاق والقيم السامية للمساهمة في تنشئة أجيال صالحة ومفيدة للوطن والمجتمع.





فائزو «الابن البار»



٭ آلاء سيد محمود الزلزلة



٭ عذاري فيصل عيد الشمري



٭ ميثة صالح إبراهيم الجطيلي



٭ زهرة محمود علي بن نخي



٭ بشاير محمد صالح الحربي



٭ حنان موسى يوسف بومريوم



٭ عمرة عيد صفوق



الفائزون بوسام البغلي للعمل التطوعي



٭ جمعية البنك الكويتي للطعام



٭ مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده



٭ محمد يوسف علي المزيني



٭ د.خالد يوسف الشطي



٭ محمد سيف صالح الهاجري



٭ عنود أحمد إبراهيم الظفيري

مسابقة الشعر الفصيح والشعبي

٭ عبير عصام شويكة (الشعر الفصيح)

٭ عائشة أحمد العبدالله

٭ خالد أحمد عبدالله الصالح

٭ ناصر محمد فهد العجمي (الشعر الشعبي)



فائزو «القصة القصيرة»



٭ هدى فيصل علي عبد الإله



٭ الفارس علاء الجابر



٭ شريف رشاد عبدالحميد عمران



الفنون التشكيلية



٭ د.عبير عبدالله الكندري



٭ هناء محمد غلوم البلوشي



٭ ليلى محمود مختار أشكناني



٭ أمينة محمد عبدالله الفارسي



٭ أثير عادل عبدالرحمن الرويشد



٭ حبيب أحمد محمد الكندري



٭ خالد أحمد عبدالله الصالح



٭ ناصر محمد فهد العجمي



التصوير الفوتوغرافي



٭ أحمد جمعة عبدالله خميس



٭ شريفة محمد دشتي



٭ هديل هاشم عبدالله الخالدي



٭ نواف خالد محمد الحمود



فن الكاريكاتير



٭ طارق إسماعيل بستكي



٭ أحمد بشير نعمة



٭ رشا فرج الراجحي



٭ حسين حبيب حاجي



٭ ضحى عبدالرضا الناصر



٭ مها علي العتيبي

التراث والحرف اليدوية

٭ حسين عبدالرحمن التركيت

٭ عمار الياس خدادة

٭ محمد دعيج حمادة

٭ وليد أحمد الناشي

٭ صباح ناصر أسد علي

٭ سهيلة حسين علي العطية