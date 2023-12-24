وجه النائب مهلهل المضف سؤالا الى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صور ضوئية من جميع القرارات التي صدرت من مجلس الخدمة المدنية بالاستثناء من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2013 وتعديلاته وذلك خلال الفترة الزمنية منذ 2023/5/30 حتى تاريخ هذا السؤال.



2 - عدد القرارات التي صدرت بالاستثناء من تعميم الديوان رقم 10 لسنة 2013 المشار إليها أعلاه بشأن وقف النقل والندب والإعارة وما في حكمها وذلك خلال الفترة نفسها المذكورة أعلاه وصور ضوئية عنها.



ووجه النائب مهلهل المضف 3 اسئلة الى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك جاء السؤال الأول منها كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أحدث الوسائل التي استخدمتموها أو الطرق التي عالجتم بها مؤثرات البترول واحتراقه؟ وما آخر دراسة لديكم بهذا الشأن؟



2 - ما آخر ملاحظات سجلها ديوان المحاسبة على الهيئة العامة للبيئة في تقاريره السنوية الثلاثة الأخيرة المتعلقة بشأن الرقابة البيئية المسبقة؟ وما الإجراءات التي قمتم بها تجاه كل ملاحظة؟



3 - ما العروض المقدمة لكم بشأن (صيانة ومعايرة محطات رصد ومتابعة جودة الهواء الثابتة والمتنقلة وأجهزة القياس المحمولة)؟ وما الإجراءات التي ستقومون بها بعد رفض ديوان المحاسبة جميع هذه المناقصات؟



4 - ما أسباب عدم موافقة ديوان المحاسبة على عقد (مشروع تقديم خدمات الفحص والرقابة البيئية لقياس نسبة الانبعاث في المركبات وتقديم الخدمات المرتبطة بضمان جودة البيئة في الكويت باستخدام أحدث التكنولوجيا)؟ وما الإجراءات التي ستقومون بها لتلافي ذلك؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - يرجى توضيح كيفية تقديم شكوى بيئية؟



2 - صورة ضوئية عن لائحة العقوبات الأدنى والأعلى للمخالفين البيئيين؟



3 - عدد البلاغات المقدمة بشأن الأضرار البيئية من الأفراد أو الجهات مع بيان تاريخها والإجراء الذي قمتم به منذ 2020/1/1 حتى تاريخ السؤال.



4 - كم عدد المبالغ المحصلة من المخالفات البيئية خلال الفترة منذ 2020/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال؟



5 - ما الأسس والمعايير التي تستخدم لتصنيف المؤسسات والشركات البيئية المسجلة في الهيئة العامة للبيئة.



6 - صورة ضوئية عن قرارات جميع لجان التحقيق التي لم تنته من تقاريرها إلى الآن والمتعلقة بشأن مخالفات بيئية.



وجاء السؤال الثالث كما يلي:



أصدر وزير النفط قرارا وزاريا حمل الرقم 9 لسنة 202، شكل من خلاله لجنة لنظر التظلمات والشكاوى (لجنة التظلمات والشكاوى)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية عن القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2023، بشأن تشكيل لجنة لنظر التظلمات والشكاوى (لجنة التظلمات والشكاوى).



2 - السيرة الذاتية للمكلفين بالقرار.



3 - إجمالي المكافأة أو الراتب أو أي مزايا مالية لرئيس وأعضاء اللجنة (ثم تفصيلها لكل منهم على حدة).



4 - عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة.



5 - عدد التظلمات التي رفعت للجنة وعدد المقبول منها وعدد المرفوض.



6 - صورة ضوئية عن كل قرار رفض مع بيان أسباب الرفض



7 - توضيح آلية عمل اللجنة ومدة تكليفها ومدة الانتهاء منها.



كما وجه سؤالين إلى وزير العدل وزير شؤون الإسكان فالح الرقبة جاء السؤال الأول منهما كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما السند القانوني الذي تمنح على ضوئه الديوان الأميري أراض أو وحدات في المناطق السكنية؟



2 - هل يشتري الديوان الأميري الأراضي أو الوحدات السكنية المملوكة له أو تسلم له من دون مقابل مالي؟



3 - كم عدد الأراضي السكنية المملوكة للديوان الأميري مع بيان تاريخ تملكها من قبل الديوان ومساحة كل أرض؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد المباني المؤجرة لوزارة العدل حاليا وكم تبلغ تكلفة كل مبنى أو عمارة أو مسكن؟ مع بيان النشاط الذي تمارسه الوزارة أو إدارتها في كل مبنى أو سبب تأجيره واسم الشركة أو المالك المؤجر منه.



2 - كم إجمالي المبلغ المصروف على كل عمارة أو بناية استأجرتها وزارة العدل منذ 1/1/2013 حتى تاريخ هذا السؤال؟



3 - كم يبلغ المجموع السنوي للمصروفات بشأن تأجير مبان أو عمارات أو ما في حكمها عن العام الواحد؟



4 - ما الملاحظات التي وردت إليكم في آخر تقرير لديوان المحاسبة بهذا الشأن؟ وما الإجراءات المتخذة لتلافيها؟



كما وجه سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. عادل المانع جاء السؤال الأول منهما كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما سبب عدم تفعيل إجراءات الربط الآلي بين المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة؟



2 - كم بلغت مصروفات مشروع المنظومة المتكاملة لتطوير التعليم للعام الحالي؟ وكم بلغت نسبة إنجاز المشروع منذ اقراره أو البدء في تنفيذه حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما آخر إجراء قمتم به أو قرار أصدرتموه بهذا الصدد؟ وجاء السؤال الثاني كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



ـ صورة ضوئية من جميع محاضر اجتماعات اللجنة المشكلة وفقا لقرار وزير التعليم العالي رقم 165 بتاريخ 1442/11/20هـ الموافق 2021/6/20 م لدراسة وتقديم مقترح بالضوابط والمعايير العامة لاستمرار الطلبة المفصولين فصلا نهائيا في الدراسة بالجامعة بسبب انخفاض المعدل.