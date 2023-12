التعاون بين +OSN وGoogle Cloud يبشّر بتقديم محتوى استثنائي في 2024

مشاركة Yellow Bus في «تورونتو» تعكس قدرات صناع الأفلام في الشرق الأوسط

نأمل أن يسهم التعاون مع «أنغامي» بإحداث تغيير في البث الرقمي بالوطن العربي

vertex AI يسهّل استكشاف تفضيلات الجمهور لتوجيه المحتوى المناسب لهم



دعاء خطاب

doua_khattab@



أكدت ريان ريستلل نائب رئيس قسم التطوير والاستراتيجية في +OSN، أن تعاون الشركة مع Google Cloud يعد نقلة نوعية لتخصيص تجربة المشتركين من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاسيما Vertex AI الذي يساعد محركات البحث والتوصية على فهم تفضيلات المشاهدين وبالتالي تقديم المحتوى الذي يتناسب مع أذواقهم من دون أي زيادة في رسوم الاشتراك. وعن الخطط والاستعدادات للعام الجديد 2024، كشفت ريستلل لـ«الأنباء»عن أن موعد عرض الموسم الرابع من مسلسل الدراما المرتقب True Detective في يناير، والموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon في الصيف، بالإضافة إلى خطط لبث باقة من أحدث الأفلام المشهورة مثل Oppenheimer وSuper Mario Bro.



كما أوضحت أن التعاون الذي جمع مؤخرا بين محتوى الفيديو المتميز الذي تقدمه منصة +OSN والمحتوى الموسيقي المذهل وتقنيات «أنغامي» المتطورة يعد خطوة كبيرة تهدف للارتقاء بتجربة المشتركين في المنصتين من خلال توقع احتياجاتهم، وتزويدهم بتجارب مستخدم استثنائية، والى التفاصيل في السطور التالية:



أعلنتم مؤخرا عن تعاونكم مع Google Cloud لإطلاق نموذج مبتكر قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما فوائد هذه الشراكة بالنسبة لمشتركي OSN؟



٭ تؤكد +OSN التزامها بتقديم أحدث تجارب المشاهدة في قطاع الترفيه المتطور باستمرار. إن شراكتنا الإستراتيجية مع Google Cloud، لاسيما Vertex AI، نقلة نوعية نحو التخصيص الفائق لتجربة المشتركين. ونهدف إلى تزويد المشاهدين بتجارب ترفيهية مخصصة وجذابة وعالية المستوى من خلال استخدام التكنولوجيا، حيث نسعى إلى فهم تفضيلات الزبائن بشكل أفضل باستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل إرساء معايير جديدة لتفاعل وتطوير منصتنا بما يناسب المستخدم.



ما الدور الذي تلعبه Google Cloud في تطوير وتحسين خدمات البث وتوفير محتوى جديد على المنصة؟



٭ تسهم Google Cloud في تعزيز قدرتنا على تخصيص منصة +OSN لتناسب تفضيلات كل مستخدم، لاسيما مع إطلاق Vertex AI، حيث تسهل هذه التحسينات عملية استكشاف المحتوى وتجعله موجها للمشاهد بشكل أكبر، ما يؤدي إلى زيادة التفاعل على المنصة.



الذكاء الاصطناعي



ما التحديات التي واجهتكم أثناء الانتقال إلى الحوسبة السحابية مع Google Cloud، وهل من المتوقع أن نرى إصدارات منتجة بالكامل اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل؟



٭ واجهنا بعض التحديات خلال الانتقال إلى الحوسبة السحابية مع Google Cloud، إلا أننا وضعنا خططا استراتيجية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع متطلبات الأعمال. ولن تشهد بعض الأعمال المقرر إصدارها عام 2024 استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أننا ندرس استخدامها في أعمال أخرى.



لايزال الذكاء الاصطناعي موضوعا جدليا، حيث يؤيد البعض استخدامه، بينما يشعر الآخرون بالتردد من تأثيره على بعض الوظائف. ما رأيكم بهذا الأمر وتحديدا ضمن قطاع الترفيه؟



٭ الذكاء الاصطناعي هو أداة لتسهيل حياتنا، ومن خلال الشراكة مع Google Cloud سيحسن الذكاء الاصطناعي محركات البحث والتوصية، ما يعزز عملية استكشاف المحتوى ويضمن تجربة مخصصة وأكثر كفاءة للمستخدمين من خلال تسهيل إيجادهم للمحتوى الذي يفضلونه على المنصة.



هل توجد أي زيادة في رسوم الاشتراك؟



٭ لا، ستبقى رسوم الاشتراك المميزة كما هي.



إنتاجات عربية



هل هناك خطط لعرض المزيد من الإنتاجات العربية الخليجية من محتوى OSN الأصلي؟



٭ ندرك التوجه المتنامي نحو مشاهدة الإنتاجات العربية، ولانزال ملتزمين بتوفير هذا المحتوى، إلا أن إنتاج محتوى استثنائي في المنطقة يتطلب دراسة دقيقة، لاسيما أننا نهتم بالجودة بدلا من الكمية. ويؤكد العرض الأول لفيلم Yellow Bus في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي على المواهب الهائلة والقدرات الإبداعية التي يتمتع بها صناع الأفلام في الشرق الأوسط. وسنواصل الاستثمار والتركيز على تقديم محتوى عربي ينافس إنتاجات هوليوود الضخمة ويلبي تطلعات متابعينا.



ما سبب تفوق المسلسلات على الأفلام المعروضة على منصة +OSN؟



٭ المسلسلات ركيزة أساسية لدى أي منصة بث، ونحن محظوظون بالشراكات الحصرية مع أبرز شركات القطاع، بما فيها HBO وNBCUniversal وParamount، بالإضافة إلى عرضنا للمسلسلات التركية والعربية المميزة، وهذا لا يقلل من أهمية الأفلام التي تحافظ على مكانتها المميزة ضمن المحتوى الذي نوفره، كما أننا متحمسون لعرض مجموعة من الأفلام الجديدة مثل Super Mario Bros، إلى جانب العرض الأول لفيلم Oppenheimer على +OSN في 2024، ما يؤكد التزامنا بتوفير محتوى متنوع وجذاب.



ما خططكم للعام القادم، وما أحدث إنتاجات +OSN الأصلية، وهل تطمحون لتقديم المزيد من العروض المميزة في 2024؟



٭ مع اقتراب حلول العام الجديد، نتطلع إلى تقديم المحتوى المميز لزبائننا، حيث نخطط لبث العديد من المسلسلات الجديدة في النصف الأول من العام، بما في ذلك الموسم الرابع من مسلسل الدراما المرتقب True Detective في يناير ال، والموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon في الصيف، بالإضافة إلى خطط لبث باقة من أحدث الأفلام المشهورة، مثل Oppenheimer. ومن المرتقب توقيع الاتفاقية مع «أنغامي» في الربع الأول من عام 2024، ونأمل أن يسهم ذلك في إحداث تغيير ملحوظ بمشهد البث الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونسعى من خلال الجمع بين محتوى الفيديو المتميز الذي تقدمه منصة +OSN والمحتوى الموسيقي المذهل وتقنيات أنغامي المتطورة، إلى مواصلة الارتقاء بمستوى عروضنا وإرساء معايير جديدة للترفيه في المنطقة.