أصدر المكتب الإعلامي في دار الفتوى بيانا حاسما يلزم رجال الدين المسلمين والعاملين في الجهاز الديني والمؤسسات التابعة لدار الفتوى بالحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المديرية العامة للأوقاف الإسلامية والإدارات المعنية المختصة قبل الإدلاء بتصريحات أو مواقف وآراء سياسية.



وقال البيان ان مفتي لبنان ودار الفتوى لا تتبنى أي رأي سياسي لا يصدر عنها مباشرة وترفض أي موقف يؤدي إلى الفتنة أو الخلاف بين اللبنانيين، وان المصلحة الإسلامية العليا والوحدة الوطنية والعيش المشترك هي الأساس في التوجه العام لدار الفتوى ومؤسساتها والعاملين فيها ودورها الأساسي هو الحفاظ على رسالة الإسلام السمحة والمصلحة الوطنية العامة.



يشار إلى ان هذا البيان جاء بعد تصريحات لبعض العلماء طاولت بعض الجهات الحزبية الوطنية.