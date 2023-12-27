وجّه النائب متعب عايد العنزي سؤالاً إلى وزير المالية فهد الجارالله، قال في مقدمته إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبارة عن مبادرات يقوم بها الأفراد وتتحول الى كيانات اقتصادية، سواء شركات او مؤسسات او مشاريع تجارية او صناعية، ولا بد من توفير السبل لتنمية تلك المشاريع الصغيرة بهدف تعزيز الاقتصاد.



وعلى ضوء ما تقدم طالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- كم عدد المبادرين المتعثرين في محفظة المشاريع الصغيرة في البنك الصناعي؟

2- ما الإجراءات التي اتخذها البنك الصناعي لمعالجة تعثر المبادرين؟

3- كم عدد المبادرين المتعثرين الذين أحيلوا إلى المحاكم في المطالبات المالية؟

4- لماذا لم تؤجل الأقساط المستحقة على المبادرين في محفظة المشاريع الصغيرة أسوة بالصندوق الوطني؟