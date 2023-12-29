

بعد انقطاع لأكثر من 5 سنوات عن العمل معا في عمل عربي مشترك، يستعد الفنانان مكسيم خليل وكاريس بشار للمشاركة في عمل درامي جديد، حيث كشف مكسيم عن بدء تصوير مسلسل يحمل عنوان «المعبر»، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى، بل اكتفى بنشر صورة الكلاكيت الذي يحمل اسم العمل والمخرج يزن هشام شربتجي.



ويشارك مكسيم وكاريس في المسلسل عدد كبير من النجوم، بينهم: عباس النوري وأنس طيارة ولين غرة وجرجس جبارة، وهو من تأليف حمزة اللحام، وهو فكرة مؤيد النابلسي، إنتاج شركة «فالكون فيلم»، كما أنه اجتماعي أكشن، ويتألف من 15 حلقة فقط، ومن المتوقع بحسب مجلة «لها» أن يتم التصوير في لبنان.