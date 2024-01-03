عبدالكريم العبدالله



عقد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة د.محمد العازمي لقاءات مثمرة مع نظرائه في وزارتي الإعلام ممثلة بمدير العلاقات العامة جمال البديح، و«الداخلية» ممثلة بمدير العلاقات العامة والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في سبيل تطوير المهارات والتدريب والعمل المشترك.



وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة د.محمد العازمي، أنه من خلال هذه اللقاءات نسعى إلى تطوير وسائل التواصل في مجال العلاقات العامة والإعلام مع الجهات المعنية لبناء ومواكبة الرؤى الجديدة والتي تركز على توطيد الروابط مع مختلف الجهات الإعلامية في القطاعات الحكومية لبناء جسور من التواصل والتعاون.



واوضح ان هذه اللقاءات تسعى أيضا إلى إيصال رسائل فعالة من خلال التعاون مع الجهات المعنية في كل ماهو من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.



وأشار إلى أن اللقاءات شددت على الاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية ليتماشى مع تطلعات وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارتي الإعلام والداخلية.