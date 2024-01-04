عبدالكريم العبدالله



‏أعلن رئيس قسم الجراحة في مستشفى الجهراء د.محمد الجسمي عن حصول القسم على الاعتراف كمركز متميز في جراحات السمنة Center of Bariatric surgery.



‏وذكر د.الجسمي في تصريح لـ«الأنباء» أن شهادة الاعتراف تأتي بعد تطبيق جميع المتطلبات من توفر الخبرات والالتزام بمعايير الجودة وتطويرها وتوفير رعاية آمنة وفاعلة للمرضى.



وأشار د.الجسمي إلى أن الحصول على الاعتراف استغرق مدة طويلة من العمل بعد أن قطع القسم شوطا كبيرا مميزا في هذه العمليات مع الالتزام بالمعايير الصحية العالمية وتحت إشراف وزارة الصحة، مبينا انه حصل بالإضافة إلى طبيبين من القسم على شهادة التميز من ذات المنظمة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود مدير مستشفى الجهراء د.أحمد خاجه وأقسام ورئيس الهيئة الطبية د.عبدالرحمن الشمري وأقسام الباطنية والغدد الصماء والتخدير والتمريض والتغذية والعلاقات العامة



وبين أن هذا يعد إنجازا يضاف لإنجازات المستشفى الأخيرة في مختلف التخصصات، مبينا أن قسم الجراحة يشهد توسعا واضحا في كل التخصصات وأن الخطط مستمرة لتطوير وتوسيع الخدمات المقدمة في المستشفى.