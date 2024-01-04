

وجّه النائب متعب الرثعان سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء نصه كالتالي:



المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبارة عن مبادرات يقوم بها الأفراد وتتحول إلى كيانات اقتصادية، سواء شركات أو مؤسسات أو مشاريع تجارية أو صناعية، ولا بد من توفير السبل لتنمية تلك المشاريع الصغيرة بهدف تعزيز الاقتصاد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد المبادرين المتعثرين في محفظة المشاريع الصغيرة في البنك الصناعي؟



2- ما الإجراءات التي اتخذها البنك الصناعي لمعالجة تعثر المبادرين؟



3- كم عدد المبادرين المتعثرين الذين أحيلوا إلى المحاكم في المطالبات المالية؟



4- لماذا لم تؤجل الأقساط المستحقة على المبادرين في محفظة المشاريع الصغيرة أسوة بالصندوق الوطني؟