في إطار دورها الإغاثي المتواصل لنجدة وإعانة المتضررين من الحرب في غزة، وكأول جمعية خيرية كويتية تقدم المساعدات الإغاثية لأهل غزة في 2024، وزعت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية وجبات الطعام على العائلات النازحة بمراكز الإيواء في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن حملتها الإغاثية التي أطلقتها لدعم المتضررين في القطاع المحاصر. وقال رئيس مجلس إدارة الوقف الإنساني د.نصار العبد الجليل: بدعم المحسنين في الكويت، قامت الجمعية بتقديم المساعدات الغذائية لأهلنا في قطاع غزة، بعد أن انقطعت بهم سبل الحياة، موضحا أن تلك المساعدات الغذائية تأتي في إطار مد يد العون والمساعدة للمتضررين، وامتدادا للدور الإنساني للجمعية، واستمرارا لمبادراتها الإغاثية في مناطق الكوارث والنكبات، وتعزيزا لمبدأ إغاثة الملهوف الذي حثنا عليه الشرع.