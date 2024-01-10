استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي، وذلك في مكتب مدير جامعة الكويت في «الحرم الجامعي» بمدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية، وذلك لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات والبرامج المشتركة، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في إطار المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الثقافي والعلمي والأكاديمي.



بداية، أشاد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي بعمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين من خلال التعاون البحثي والأكاديمي والتبادل الطلابي، مشددا على ضرورة إضافة المعايير الأكاديمية والبحثية التي من شأنها المساهمة في تحقيق كم من الإنجازات تساعد جامعة الكويت على النهوض في المحافل العلمية والعالمية بهدف تعميق العلاقات بين الجانبين لنشر الثقافات العلمية.



وأكد د.الحربي ضرورة تعزيز الجهود المشتركة من خلال معالجة العديد من القضايا وعلى رأسها «مشروع المياه» في ظل التهديد الملح لندرة المياه العالمية، مع ضرورة إشراك الجميع وتوفير الاستثمارات اللازمة وتعزيز الابتكار وجهود البحث والتطوير بتعاون كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن جامعة الكويت طالما احتضنت كل القضايا وما تحمله من تحديات من خلال المؤتمرات والمعارض التوعوية، تفعيلا لدورها في نشر ثقافة الوعي لدى كل شرائح المجتمع للتغلب على جميع التحديات العالمية. في السياق ذاته، أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي عن بالغ فخره واعتزازه بزيارته لجامعة الكويت في إطار الجهود التي تهدف للارتقاء بالجانب الأكاديمي والبحثي، مبديا تفاؤله بتوسعة نطاق التعاون بين جامعة الكويت والجامعات الإماراتية ليشمل مختلف التخصصات والمنح الطلابية والتبادل الطلابي والمناهج المشتركة، متطلعا إلى المزيد من التعاون الأكاديمي بين جامعة الكويت والجامعات والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مختلف المجالات من خلال دعم المشاريع المشتركة بين البلدين.