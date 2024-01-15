قدم النائب حمد العليان اقتراحا برغبة قال في مقدمته، تعتبر الجامعات وأماكن عمل الخريجين والموظفين الجدد في الحكومة وفي القطاع الخاص هي الأماكن المناسبة لاكتشاف قادة المستقبل والمتميزين في كل مجال، مما يتطلب من الدولة أن تهتم بهم وتدعمهم وتوفر الفرصة لهم للارتقاء بمواهبهم في الإدارة والقيادة والثقافة والرياضة والعلوم على حد سواء وتنمية الوعي والانتماء الوطني لدى طلاب الكويت في الجامعات والخريجين الكويتيين الذين يدخلون سوق العمل سنويا بأعداد كبيرة ليكونوا قادرين على القيادة والمساهمة في بناء نهضة الكويت الحديثة.



مما يتطلب إنشاء مركز وطني كويتي بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية ومؤسسات إعداد القادة المشهود لها بالكفاءة والرقي والتقدم في برامجها لإعداد أجيال متتالية من قادة المستقبل في الكويت بحيث يكون المركز بمنزلة أكاديمية مهنية لتأهيل قادة المستقبل من الطلاب الكويتيين بالجامعات والخريجين.



وتحقيقا لهذا وحتى تنجح خطط التنمية المستدامة من خلال إعداد أجيال من قادة المستقبل يكونوا مسلحين بالعلم والعمل والخبرة والكفاءة والقدرة على القيادة. ونص الاقتراح على ما يلي:



1- إنشاء «المركز الوطني لإعداد القادة في الكويت» يكون برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتكون مخصصاته المالية من ضمن ميزانية مكتب الوزير. ويكون الالتحاق مجانيا ببرامج ودورات المركز وشرطا من بين شروط التوظيف أو الترقي أو تولي المناصب الإشرافية والقيادية في الحكومة والقطاع الخاص.



2- يهدف المركز إلى: إعداد شباب الكويت ليكونوا قادة المستقبل سواء كانوا من الطلاب بالجامعات والخريجين أو صغار الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص من خلال إدخالهم في برامج «مجانية» تدريبية متطورة وفق أحدث النظم العالمية في إعداد القادة ليكونوا صالحين لتولي المناصب القيادية بنجاح وأيضا العمل على إعادة تأهيل القياديين الحاليين الذين يتولون مناصب قيادية حاليا لمسايرة ما يشهده العالم من تقدم تكنولوجي في العمل الإداري والقيادي في الحكومة وفي القطاع الخاص.



3- يقوم المركز بتوقيع بروتوكولات تعاون واتفاقيات مشتركة مع كبريات الجامعات العالمية والمؤسسات والمراكز العالمية ذات الخبرات الواسعة في مجال التدريب وإعداد القادة والمشهود لها بالكفاءة والرقي والتقدم في برامجها ليتمكن المركز الوطني الكويتي لإعداد القادة والاستعانة بالخبراء الأجانب المرموقين من تلك الجامعات والمراكز العالمية للمشاركة في وضع خطط وبرامج المركز الكويتي والمشاركة في تقديم الدورات التدريبية جنبا الى جنب مع الخبراء الكويتيين لنقل خبرات الخبراء الأجانب العالميين الى نظرائهم الكويتيين.



4- الفئات التي تستهدفها البرامج التدريبية للمركز هي «طلاب الجامعات - الخريجون - الموظفون الجدد في الحكومة والقطاع الخاص - القياديون في الحكومة والقطاع الخاص»، وكذلك تنظيم دورات لتأهيل شباب الديبلوماسيين الكويتيين من خلال بروتوكول تعاون مع المعهد الديبلوماسي الكويتي في هذا الشأن.



5- تقوم الهيئة التنفيذية للمركز بإعداد خطة برامج تدريبية مجانية تتناسب مع كل فئة وتكون مدة كل دورة تدريبية من 3 أشهر الى 6 أشهر على الأكثر، بحيث لا تتطلب الدورات تفرغ الدارسين وحتى لا يتركوا وظائفهم الأساسية للالتحاق بها وتنويع طرق تقديم الدورات ما بين محاضرات حضورية ومحاضرات عن بعد عن طريق المنصات الإلكترونية الشهيرة.



6- العمل على إنشاء منصة إلكترونية ذكية خاصة بالمركز ويكون لكل دارس في المركز ملف إلكتروني خاص به يمكنه الدخول عليه في أي وقت ومن أي مكان لمتابعة برامج الدورات التي التحق بها.



7- تتناول برامج المركز التدريبية مختلف المهارات والخبرات العملية التي يحتاجها القيادي في عمله مهما كان تخصصه مثل: الإدارة الحديثة والتنمية البشرية والاقتصاد والتحول الرقمي «الحاسب الآلي وبرامجه والهواتف الذكية وقواعد البيانات وغيرها» لمسايرة التقدم التكنولوجي.