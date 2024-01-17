حصل أول مشروع لحافلات النقل الكهربائية على اول رخصة من وزارة الكهرباء السورية لبدء مشروع استيراد تلك الباصات وانشاء محطات التوليد الخاصة بها.



وكشف مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط، لموقع «أثر» المحلي، أن الباصات التي يتم العمل على استيرادها من الصين وتعمل محركاتها على الطاقة الكهربائية، حصلت أمس الأول على الموافقة من وزارة الكهرباء للسير قدما بالمشروع، ووضع ركائزه عبر تحديد مكان لمحطة التوليد.



وذكر المستثمر المسط لـ «أثر» أنه استنادا إلى كتاب ينص على تخصيص عدد من أراضي أملاك الدولة لصالح وزارة الكهرباء لطرحها للاستثمار من أجل إنشاء مشاريع على الطاقات المتجددة، تمت عملية التحديد واختيار الموقع.



وبين أنه تقدم بطلب إلى وزارة الكهرباء باستئجار أرض في محافظة حلب بمساحة 1050 دونما لإنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 75 ميغاواط، علما أن نقطة الربط ستكون على التوتر 230 كيلوفولت.



وأضاف أنه يتم العمل على إنشاء محطات التوليد المطلوبة، وانشاء محطات شحن موزعة في أراضي المحافظات التي تم أخذ الموافقة على تخديمها، حيث سيتم مثلا إمداد محافظة ريف دمشق مبدئيا بمحطة شحن واحدة موزع منها 168 شاحنا لشحن الباصات.