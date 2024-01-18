

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



كشف الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني امس أن استثمارات النقل الجوي منذ عام 2014 حتى 2023 تقدر بـ 28.83 مليار جنيه بما يعادل 660 مليون دولار، وتشمل مباني للركاب وبنية وتجهيزات ملاحة ومشاريع تحول رقمي وبعض التجهيزات الفنية بمنظومة المطارات.



ولفت أمام لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب امس إلى تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات والتي تقدر بعدد 33 مليون راكب بعام 2015 وصولا لـ 43 مليون راكب لعام 2023 ومستهدف الوصول إلى 109 ملايين راكب في عام 2030.



وناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي امس أسباب خروج شركة مصر للطيران من تصنيف أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم، ومن قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيا.



وأكدت النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، أن مصر للطيران واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة في أفريقيا، وكانت الأولى في الشرق الأوسط والسابعة عالميا التي تنضم إلى اتحاد النقل الجوي الدولي (الأياتا)، وكانت من الشركات الرائدة عالميا في قطاع النقل الجوي.



وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة المراجعات الدورية لعوامل السلامة والأمان وخصوصا في عقود تأجير وشراء الطائرات، ووضع معايير تقييم واضحة للأداء.



كما أوصت بإعادة هيكلة الشركة القابضة والهيئات التابعة لها كأحد حلول معالجة القصور في الخدمات، ورفع كفاءة الأنشطة المقدمة وصولا لتقديم الخدمات التي تتناسب وسمعة مصر للطيران.



وطالبت اللجنة بفتح المنافسة أمام القطاع الخاص للمشاركة في التطوير بتقديم أفضل الخدمات والأسعار، بما يسهم في زيادة عدد السائحين.



كما أوصت بوضع معايير محددة لاختيار أطقم الضيافة وتدريبهم وتأهيلهم طبقا للمعايير العالمية، وتوفير الزي الموحد المناسب، وخفض أسعار الشحن للسلع لتكون منافسة للشركات الأجنبية لتشجيع التصدير للمنتج المصري.



وأوصت أيضا بإطلاق مبادرة مشتركة بين الوزارة، و«مصر للطيران»، وغرفة المنشآت الفندقية خلال إجازة نصف العام لخفض أسعار التذاكر وعمل برامج تحفيزية للأسر المصرية، وذلك انطلاقا من حرص اللجنة على أهمية التوعية للأجيال الناشئة.