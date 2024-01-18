

دمشق - هدى العبود



رحل عن عالمنا «عميد الصحافة السورية» الإعلامي والكاتب الكبير عميد عفيف خولي، والد النجم قصي خولي، ونعته وزارة الإعلام السورية في بيان لها جاء فيه: «تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي ليكن ذكره مؤبدا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».



ونعى قصي والده، من خلال حسابه في «انستغرام» بكلام مؤثر، وكتب: «ترجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا، ترجل أبي، إلى اللقاء سيدي ومعلمي، وداعا عميد وداعا يا أبو قصي، من آمن بي وإن مات فسيحيا».



كما أوضح قصي أن جنازة والده تقام اليوم الخميس في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر في كنيسة ماريوسف - الجنينة - ضهر صفرا - طرطوس، وتقبل التعازي بصالة فندق القيصر، أوتستراد طرطوس اللاذقية من اليوم حتى السبت المقبل.



وتقدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بالعزاء الى الفنان قصي خولي من خلال حسابه على «x»، وكتب في تغريدة له: «خالص العزاء لك أخي الكريم والعائلة جميعا».



وشارك الكثير من المشاهير في رثاء الإعلامي والكاتب الكبير الراحل عبر حساباتهم في «السوشيال ميديا»، وقدموا التعازي لقصي، منهم: تيم حسن، ميساء مغربي، غدير رستم، جوان الخضر، اسماعيل تمر، ماغي بوغصن، مصطفى الآغا، كندة علوش، وغيرهم.



وشغل الإعلامي والكاتب الكبير عميد عفيف خولي عدة مناصب خلال مسيرته، أبرزها منصب نائب رئيس اتحاد الصحافيين في سورية، ورئيس تحرير جريدتي «تشرين» و«الثورة» سابقا، وشغل منصب نائب رئيس تحرير جريدة «البعث» سابقا.



«فنون الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الفنانة قصي خولي لوفاة والده، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).