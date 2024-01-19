من الدعاء الباطل: «البقية بحياتك» أو مقولة «ربنا افتكره» أو مقولة «أعطاك عمره»

ليس في المجلس قراءة لجزء من القرآن ولا ختمة ولا تشغيل تسجيل قرآن أو إحضار مقرئ

ليس هناك تخصيص أي فعل دال على خروج المعتدة من العدة يعتبر من البدع



قال الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (البقرة: 234).



فما أحكام عدة الوفاة؟ وما المحظورات على المعتدة وما البدع المتعلقة في العدة؟ هذا ما يوضحه لنا الشيخ د.راشد العليمي.



ما أحكام عدة الوفاة؟



٭ العدة حكم شرعي واجب الالتزام به، والعدة: هي انتظار المرأة التي فارقها زوجها بوفاة أو طلاق او خلع، والعدة لها حكم وأسباب كثيرة، وهي ليست فقط لأجل التأكد من خلو الرحم من حمل، لكن فيها حسن الطاعة لأمر الله، وإظهار الحزن لفقد الزوج، وتثبت العدة بالحمل، وبالأشهر الهجرية، ومن تركت العدة عمدا فهي آثمة لأمر ربها.



وكيف تثبت حالات العدة للنساء؟



٭ من مات عنها زوجها وهي من ذوات الحيض فعدتها أربعة أشهر وعشر، ومن مات عنها زوجها وهي حامل، فتنتهي عدتها بوضع الجنين، ايضا ومن مات عنها زوجها ولم يدخل عليها فعدتها أربعة أشهر وعشر، وكذلك التي انقطع عنها الحيض (الآيسة) فعدتها أربعة أشهر وعشر، ومن مات عنها زوجها وهي صغيرة لا تحيض فعدتها مثل الآيسة، ولأقارب الميت (النساء والرجال) لهم أن يحزنوا على الميت ثلاثة أيام.



متى تبدأ العدة؟



٭ العدة تبدأ من تاريخ الوفاة وليس الدفن، ومن لم تعلم بموت زوجها إلا بعد شهر، فلا إعادة عليها وتكمل ما تبقى من العدة، ومن علمت بوفاة زوجها بعد خمسة أشهر، فتكون العدة قد انتهت. كما أن العدة واجبة على الزوجة ولو كانت في هجر أو خصام طويل مع زوجها، ومن كانت له أكثر من زوجة فلكل واحدة عدتها المتعلقة بها، ولا ارتباط بين عدة زوجة مع الأخرى، وواجب على المعتدة أن تكون في بيت زوجها، ومن تعذر تواجدها في بيت زوجها للعدة فلها أن تنتقل الى موضع يناسبها، كذلك من مات زوجها في الخارج فتدخل الى العدة فورا ولا يجوز التصريح للمعتدة بالزواج.



هل هناك ممنوعات على المعتدة؟



٭ يُقصد بالممنوعات أي الأمور التي يحرم على المعتدة فعلها، من فعلت المحظورات فعليها الإثم، ولا كفارة عليها، يمنع على المعتدة وضع الخضاب (الحناء) أو التكحل للزينة، ويمنع عليها التزين بالمكياج ووضع الأطياب، كما يمنع عليها التزين بملابس دالة على الفرح والزينة، ولا يجوز لها الذهاب للمسجد، او لحضور محاضرات شرعية، ويمنع عليها السفر ولو للحج أو للعمرة، والأحوط عليها ترك الزعفران (بالطعام والشراب)، لأن المقصود به التطيب.



وما مباحات المعتدة؟



٭ يُقصد بالمباحات أي الأمور التي لا بأس للمعتدة بفعلها ولا بأس للمعتدة من الاستحمام اليومي، وخصوصا بعد انتهاء الدورة، ومباح لها استعمال الصابون المعتاد للتنظيف، وكذلك الشامبو للاستحمام. كما يشرع لها إزالة الشعر من جسدها، أو من على وجهها (الذقن أو الشارب)، لأنه من إزالة عيب وليس للتزين، ولا بأس لها من جلوسها مع أهل بيتها ومحارمها للكلام، مع اكثار الزيارة للمعتدة، ولا بأس لها من تغيير ملابسها، وشراء الجديد المناسب لبيتها، من غير زينة لافتة، كما لا بأس لها من مشاهدة النافع من التلفزيون وممكن لها الرد على الهاتف، ومخاطبة الأجنبي بقدر الحاجة، كما يمكنها الخروج من البيت لقضاء حوائجها ان استدعى الأمر لهذا ولا بأس من خروج المعتدة لأجل دراستها، وبعيدا عن الزينة، ثم العودة إلى بيتها.



وما أحكام المعتدة وهي مطلقة؟



٭ من وقعت عليها طلقة رجعية، ثم مات زوجها وهي في عدة الطلاق، فتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة وتبدأ من جديد، ومن طلقها زوجها، ثم انقضت عدة الطلاق، ثم مات، فلا عدة عليها، ومن كانت في عدة الطلاق للثالثة، ثم مات طليقها فلا عدة وفاة عليها، كذلك من مات عنها طليقها وهي في عدة خلع، فليس عليها عدة وفاة.



هل لمجالس العزاء أدعية معينة وارتداء اللباس الأسود؟



٭ مجلس العزاء فقط للدعاء، ثم الانصراف منه ولا بأس بالتعزية في أي مكان يتواجد فيه أهل الميت، ومن الدعاء المأثور لأهل الميت (إن لله ما أخذ، ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر، ولتحتسب) ولا بأس بأي دعاء فيه الدعوة بالصبر والاحتساب لأهل الميت، ومن الدعاء الباطل: (البقية بحياتك) أو مقولة: (ربنا افتكره) أو مقولة: (عطاك عمره)، وليس في مجالس العزاء وعظ او محاضرة من داعية، كما ليس في مجالس العزاء جمع تبرعات وصدقات، وايضا تخصيص اللباس الاسود في مجالس العزاء ليس من الشرع، وليس في هذا المجلس قراءة لجزء من القرآن، ولا ختم القرآن، او تشغيل لتسجيل قرآني، أو احضار مقرئ، وليس في مجالس العزاء تخصيص توزيع لكتيبات دعاء.



وماذا تفعل المرأة بعد نهاية عدتها؟



٭ واجب على المعتدة ان تعرف تاريخ نهاية العدة لها وليس هناك من فعل شرعي متعلق بنهاية العدة للمرأة، كما ليس هناك تخصيص اي فعل دال على خروج المعتدة من العدة يعتبر من البدع، وللمرأة بعد نهاية العدة ان تفعل كل ما كان ممنوعا عليها أثناء فترة العدة، ولا بأس لها بعد انتهاء العدة فورا ان تتزوج، وأن تتزين للخطاب.



ما البدع المتعلقة بالعدة وليست من الشرع؟



٭ يُـــقصد بالبـــدع أي الأمـــور المحدثة التي يظــن الفــاعل أو القـــائل انها مـــن الشرع، وهي ليست منه والتعلق بالبدعة يعني تــركا لسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومـــن البدع منع المعتدة من المشي حافية في بيتها، او الخروج تحت نور القمر، والتقيد باللباس الأســـود طوال سنة كاملة حدادا على الميت، او منعها من النظر الى المرآة، او تمشيط الشعر، ومن البدع وضع صورة للميت وعليها شريـــط اسود، ومنها عمل تأبين سنوي للميت، او اربعينية له، او إطالة فترة العدة والحزن لتصل الى سنة، ومنها عمل طعام كان يحبه الميت، ثم توزيعه على الناس، ومنها تأخير أي زواج للأولاد بحجة أن الأم في العدة، وايضا من البدع اجبار المعتدة على نزع النقاب او ساتر الوجه في المسجد، او عند البحر في نهاية العدة.



ومن البدع تخصيص رحلة عمرة للمعتدة بعد نهاية العدة.