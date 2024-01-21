دارين العلي ـ عاطف رمضان



بدأ وزراء الحكومة الجديدة العمل على ترجمة توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتعزيز الثقة في الأداء الحكومي ومتابعة الإنجازات واستكمال المشروعات، فقد قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بزيارة تفقدية ميدانية لمراحل مشروع مطار الكويت بهدف الاطلاع على أعمال المشروع ونسب إنجازه. وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان الوزيرة د.المشعان استمعت الى تنفيذ أعمال المشروع والمعوقات، مشيرة إلى ان الوزيرة وجهت بضرورة الاستعجال في تنفيذ مراحل المشروع.



كما قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بزيارة لعدد من المناطق الجنوبية في الكويت، شملت الوفرة وصباح الأحمد السكنية وعلي صباح السالم، للاطلاع على الطرق والنظافة العامة.



وفي الوقت نفسه، بدأ وزير الكهرباء والماء ووزير الإسكان د.سالم الحجرف عمله بزيارة قام بها أمس لمحطتي الدوحة الشرقية والدوحة الغربية، وذلك للوقوف على سير العمل فيهما. كما زار د.الحجرف مركز التحكم الرئيسي للاطلاع على تفاصيل العمل ودور المركز في إدارة الشبكة الكهربائية.





