أعلن مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي بالوكالة م.جاسم الخضر عن تحركات حثيثة لتفعيل الدور الرقابي للموظفين العاملين في ادارات التراخيص الهندسية بأفرع البلدية بالمحافظات من خلال تسكينهم للعمل بنظام النوبات ومنحهم الضبطية القضائية. وقال الخضر، في تصريح أمس: ستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن إعادة النظر بضوابط بدل الانتقال لموظفي الفرع وتعديل شروط الاستحقاق الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17/2012 لتشمل شريحة اكبر من موظفي الفرع الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم بصفة مستمرة أثناء تأدية واجبات العمل.



وأكد أن تلك الخطوات تأتي في اطار التحركات الجادة لتطوير آلية العمل بمختلف ادارات وقطاعات الجهاز التنفيذي والتي يوليها مدير عام البلدية بالغ الأهمية لتحسين بيئة العمل.