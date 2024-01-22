ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - فرحان الشمري



أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أن أولوية الحكومة هي الانتهاء من برنامج عملها لتقديمه إلى مجلس الأمة وفق المادة (98) من الدستور، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة التوترات المحيطة. جاء ذلك في تصريح صحافي لسمو رئيس الوزراء عقب اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية ـ الحكومية الذي عقد بمجلس الأمة أمس.



وقال سمو رئيس الوزراء: اجتمعت مع شركائنا في معركة التنمية ومصلحة الوطن والمواطنين، واستمعت بكثير من الاهتمام الى الأفكار التي طرحت علي من قبل أعضاء مجلس الأمة، وبدوري نقلت لهم تحيات سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وكذلك ما تعتزم الحكومة أن تقوم به خلال المرحلة القادمة إلى حين موعد قسم الحكومة في البرلمان في جلسة 6 فبراير المقبل. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أنه كان هناك شبه تطابق فيما يجب عمله في هذه المرحلة، والتي ستخصص بشكل أساسي في تقديم برنامج عمل الحكومة.



من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير الاجتماع النيابي -الحكومي بالإيجابي.





