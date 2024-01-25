أكد رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي، أن المساعدات الكويتية من أهم المساعدات التي يتلقاها الشعب الفلسطيني.



وقال البرغوثي في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير إن «الهلال الأحمر» سعت ولاتزال تسعى جاهدة لوصول مساعداتها إلى كل المتضررين في فلسطين لاسيما في قطاع غزة الذي يتعرض لتدمير شامل من الكيان الصهيوني.



وذكر أن الدمار في قطاع غزة طال ما يقارب 70% من المنازل والأبراج السكنية ودور العبادة والمراكز الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن العديد من المستشفيات خرجت عن الخدمة مثل مستشفى الشفاء والميداني الأردني والمعمداني والصداقة التركي والعيون الدولي، وما بقي منها بات مهددا بالتوقف.



وعلى صعيد عمل جميعة الإغاثة الفلسطينية، أوضح أن الجمعية تعمل على تقديم خدماتها الصحية والوقائية من خلال 28 مركزا صحيا في الضفة الغربية وغزة كما تعمل في 500 قرية ومخيم ومدينة لخدمة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، وعملت على تدريب وتخريج 46 ألف مسعف منهم 2000 مسعف متطوع.



من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير على موقف الكويت الثابت قيادة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية، مبينا أن المساعدات العاجلة تأتي تأكيدا على هذا الموقف الراسخ.