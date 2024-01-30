

القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة رنا رئيس أن عدم استكمالها لتصوير دورها في فيلم «رحلة 404» يعود لسفرها إلى الخارج دون إخطارها باستكمال التصوير في تلك الفترة وكانت شركة الإنتاج تسعى إلى الانتهاء من التصوير.



وكانت رنا تجسد في الفيلم شخصية «غادة» التي تتورط قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، ويشارك في البطولة: منى زكي ومجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف، أبرزهم: محمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا وخالد الصاوي ومحمد علاء وحسن العدل، والعمل من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.