

حققت الطالبة في كلية الحقوق بجامعة الكويت فادية طالب الرفاعي ممثلة جامعة الكويت وكلية الحقوق، المركز الأول كأفضل باحثة ومتحدثة في المسابقة العالمية «نموذج الأمم المتحدة» في جامعة «كوين ميري-Queen Mary University of London»، حيث تقام هذه المسابقة سنويا ويشارك فيها العديد من جامعات العالم العريقة، من بريطانيا والدنمارك والدول الأوروبية والدول الشرق أوسطية.



وجاءت مشاركة الرفاعي رئيسة جمعية القانون الدولي ضمن فريق كلية الحقوق «جمعية القانون الدولي» مع مجموعة من زملائها الطلبة، واستطاعت الحصول على المركز الأول من بين جميع المشاركين، مما يعد إنجازا تفتخر به جامعة الكويت، وكلية الحقوق، وقسم القانون الدولي، وطلبة جمعية القانون الدولي، ودليلا لافتا على نجاحات جيل الشباب الكويتي الواعد في المحافل الدولية، علما بأن المرافعات التي تقدمت بها الطالبة فادية كانت باللغة الإنجليزية.



وقال أستاذ القانون بكلية الحقوق د.شرف الشرف الذي رافق وفد الطلبة: نبارك لجامعة الكويت، وكلية الحقوق تحديدا هذا الإنجاز العظيم بفوز ممثلة وطالبة كلية الحقوق فادية الرفاعي بالمركز الأول في مسابقة «نموذج الأمم المتحدة».



وضم وفد جمعية القانون الدولي الطلبة: مشاري الكليب، وعبدالعزيز الدعيج، ويعقوب اليتامى، وفرح المطيري، ودلال الشرف، ووسن العمار، ولمار الدويلة.