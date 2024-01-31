قالت وزارة الخارجية الروسية إن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل أمس المبعوث الخاص للرئيس سعد الحريري جورج شعبان.



وأعلنت الوزارة أن «شعبان عرض خلال اللقاء رؤية الحريري وتصوره إزاء تطور الأحداث في لبنان، لاسيما مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية».



وتحدثت الوزارة عن استعراضهما «النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، مع التشديد على ضرورة عدم اتساعه إلى بلدان المنطقة».



وأكد بوغدانوف لشعبان «دعم موسكو الثابت لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه»، مشددا على «ضرورة حل المشاكل العالقة من خلال الحوار الوطني، بمشاركة كل القوى السياسية، ومن دون أي تدخل خارجي».