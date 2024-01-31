خادم الحرمين وصاحب السمو استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة



نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز .. ولي العهد السعودي يقلّد صاحب السمو قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً لسموه

جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة تركزت على سبل تطوير الشراكة القائمة والسعي نحو مزيد من التعاون بمختلف المجالات



قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث وصل سموه أمس إلى الرياض، وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة.



وأقيمت بقصر اليمامة مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو، حيث وصل موكب سموه الرسمي ترافقه كوكبة من الفرسان على الخيول العربية وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه إلى المملكة.



كما عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الملكي للمملكة، ثم قام سموه باستعراض طابور حرس الشرف، بعدها تفضل سموه بمصافحة أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة السعودية، كما قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو. وقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بزيارة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في قصر العرقة بالعاصمة السعودية الرياض.



ورحب خادم الحرمين الشريفين بأخيه صاحب السمو الأمير والوفد المرافق لسموه.



هذا، وتم خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق الروابط المتميزة واستعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا لسموه، وذلك في قصر اليمامة. هذا، وعقدت بقصر اليمامة جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت والمملكة ترأس فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجانب السعودي. هذا، وتم خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة ودعمها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالحهما الموحدة والسعي نحو المزيد من التعاون في شتى المجالات لتوسعة أطر العمل بما يخدم دعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي. كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. هذا، وساد جلسة المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على الأصعدة كافة.



وقد حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.





سرب طائرات.. و«الصقور» ترسم علم الكويت



قام سرب من الطائرات الحربية السعودية بمرافقة طائرة صاحب السمو فوق الأجواء السعودية، كما قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا شكلت فيه ألوان علم دولة الكويت، ثم قامت الفرق العسكرية بنفخ الأبواق، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيبا بقدوم صاحب السمو.



إعلاميون: الزيارة تعكس عمق العلاقات



أكد إعلاميون سعوديون أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الرياض في أول محطة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم تعكس عمق العلاقات بين البلدين ودلالة واضحة على أصالتها ومتانتها. ورأى الإعلاميون السعوديون ان تلك الزيارة السامية تعطي مؤشرا على حرص البلدين على السير قدما في العلاقات نحو مزيد من التطور والتكامل.



مأدبة غداء على شرف الأمير



على شرف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة مأدبة غداء في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة.





سفيرنا في الرياض: تجسيد للعلاقات الراسخة بين البلدين



قال سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد ان زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الى المملكة في أول زيارة خارجية لسموه بعد تسلمه مقاليد الحكم تجسد في مضمونها العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر الزمن. وأضاف ان الكويت والمملكة تتمتعان بعلاقات أخوية على الصعيدين الرسمي والشعبي.