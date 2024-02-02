أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية أنها تستهدف الوصول إلى المليونية الخامسة من توزيع وجبات إفطار صائم بنهاية شهر رمضان 2024، في سورية واليمن وبنغلاديش ومدغشقر، بعد أن حققت هدفها خلال رمضان من الأعوام السابقة بتوزيع 3 ملايين وجبة إفطار على الصائمين في عدة دول.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبدالجليل في تصريح صحافي إن «الوقف الإنساني» أطلقت مشروع إفطار الصائم لإعانة المحتاجين في شهر الخير، وفتح أبواب الأجر أمام المحسنين ليفوزوا بأجور الصائمين، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا»، موضحا أن مشروع إفطار الصائم لدى الجمعية يأتي في إطار المشروعات ذات المساهمات منخفضة التكلفة حيث تبلغ قيمة الوجبة 200 فلس لليوم و6 دنانير للشهر.



ولفت إلى أن مشروع إفطار الصائم يستهدف دعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة بالوجبات في ظل تزايد حالات الجوع وسوء التغذية في مناطق التنفيذ، داعيا أهل الخير إلى مواصلة تبرعاتهم للمشروع وغيره من المشروعات الإنسانية التي تطلقها الجمعية، لكسب الثواب ومضاعفة الأجور في شهر الخير، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صدقاتهم وزكواتهم وأن يجعلها في موازين حسناتهم.



وتواصل الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية استراتيجية المشروعات المليونية، وقامت خلال السنوات الماضية بتوزيع عشرات الملايين من أرغفة الخبز في الشمال السوري، بالإضافة إلى 7 ملايين وجبة إطعام لطلبة المدارس القرآنية والجامعات في أفريقيا وآسيا.