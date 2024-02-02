

قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتكليف د.مشعان العتيبي، بمناسبة اختتام الدورة التدريبية الطلابية الربيعية الـ 35، إن هذا النوع من الدورات يشكل قاعدة أساسية لبناء جيل المستقبل.



وأضاف العتيبي، في كلمة نقلها المعهد، في بيان، ان المعهد يبني على هذه الدورات مراحل تدريبية أخرى تتمثل في الدورات التدريبية الصيفية التي تتوجه نحو أعمار سنية أكبر والدورات العلمية المتخصصة التي يقدمها لقطاعات مختلفة في الدولة من أجل إكساب المتدربين المهارات العلمية والتقنية والفنية اضافة إلى برنامج البعثات والتطوير أثناء العمل.



واشار إلى أنها في مجملها تشكل مساهمة مهمة في تحقيق ركيزة «رأس مال بشري إبداعي» وهي واحدة من الركائز السبعة للمشروع الوطني الطموح «كويت جديدة 2035».



وذكر العتيبي ان المعهد اعتاد على تنظيم مثل هذه الدورة سنويا بهدف إكساب الطلاب والطالبات مهارة البحث وترسيخ فكر الابتكار وإدراك مزيد من المعارف العلمية واكتشاف الأشياء.



ولفت إلى ان دورة هذا العام شكلت رحلة استكشاف لعجائب عالم الهندسة، حيث أبحر الطلبة مع الباحثين والمتخصصين في عالم العمارة عبر رحلة استكشافية لكل ما هو هندسي وإبداعي ما بين تصميم الفضاء والمكان وما بين تشييد الهيكل الإنشائي واختيار مواده.



وقال إنها رحلة جمعت مشهديات التراث المعماري القديم بحداثة التكنولوجيا وقد مارس فيها الطلبة أنشطة مرتبطة بالهندسة المدنية والميكانيكية فحضرت الصناعات الإسمنتية وميكانيكا السيارات وغيرها.



وأشار إلى ان الدورة اشتملت على العمل المختبري وتشكيل النماذج وزيارات ميدانية ومسابقات علمية والعديد من الأنشطة التحفيزية لتعزيز الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.