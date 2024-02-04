عبدالله الراكان



أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا حرص الكويت على التواصل المستمر والفعال مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى الكويت بما يسهم في خدمة سياستها الخارجية، ومستمرون في هذا المنهج.



وأضاف اليحيا، في تصريح صحافي خلال التجمع السنوي الذي أقامه محافظ العاصمة الأسبق الشيخ علي الجابر لأعضاء البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية وعائلاتهم في مزرعة عزايز بمنطقة العبدلي ان هذا التواصل يسهم في خدمة المصالح المشتركة ولتحقيق مزيد من الارتقاء بالعلاقات الديبلوماسية إلى آفاق أرحب.



وبين أن هذه الفرصة أتاحت له الالتقاء بأغلبية رؤساء البعثات الديبلوماسية في البلاد بعد توليه منصبه الوزاري، معربا عن تطلعه للالتقاء بهم في ديوان عام وزارة الخارجية وبحث كل ما من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية التي تربط الكويت بدولهم.



وثمّن اليحيا للمستضيف الشيخ علي الجابر دعوته الكريمة، مضيفا ان هذا التجمع السنوي الودي مستمر منذ نحو 28 عاما ويشكل نقطة التقاء وفرصة سانحة أيضا لمزيد من التواصل بين جميع الديبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد.



من جانبه، قال محافظ العاصمة السابق الشيخ علي الجابر إن هذه العادة السنوية التي استمرت لمدة 28 عاما في كل شهر فبراير بدأت بدعوة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ثم دعوة أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد من ضيوف الكويت.



من جهته، قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح الخروصي ان العلاقات الكويتية العمانية متجذرة وقائمة على الثقة المتبادلة والمحبة والتواصل المستمر، معبرا عن سعادته بهذا التجمع الديبلوماسي العائلي.



وبين الخروصي أن مثل هذه الاجتماعات خارج الإطار الرسمي تعطي فرصة للحديث بشكل اجتماعي وهذه إحدى مميزات المجتمع الكويتي الحيوي الذي دائما يحتفي بالآخرين.