

وجه النائب متعب الرثعان سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف جاء كما يلي: صدر قرار وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رقم (2) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2023 بخصوص تشكيل لجنة للتحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة العامة للاستثمار.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1) صورة ضوئية عن تقارير نتائج أعمال تلك اللجنة بالمواضيع المسندة لها والتي حققت فيها وفق ما جاء بالقرار؟



2) ما المواضيع التي أسندت للجنة التحقيق لاحقا؟



3) ما التوصيات التي خلصت إليها لجنة التحقيق؟



وجاء في السؤال الموجه إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب ما يلي:



لما كان مرفق القضاء والنيابة العامة حال كونها شعبة منه يحظى بمكانة عالية وأهمية بالغة، إذ انه ملاذ الخائفين وفي محرابه تنجلي الحقائق وتكشف الغمم عن المتخاصمين، وتعود الحقوق إلى أصحابها، إذ لا تقوم لأي دولة قائمة دون توفير العدالة من خلال عمل السلطة القضائية والتزامها بالقواعد القانونية، كما أنه وفي سبيل تأدية أعضاء السلطة القضائية لواجباتهم الوظيفية، فإن المشرع أحاط بمباشرة تحريك الدعوى الجزائية قبلهم بإجراءات وضمانات خاصة في مخاصمتهم فضلا عن الإجراءات الخاصة بمحاكمتهم تأديبيا. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1) هل تم تحريك بلاغ من جهاز أمن الدولة ضد مدير النيابة «خ.ح»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب متى تمت إحالة هذا البلاغ من جهاز أمن الدولة للنيابة العامة؟ ما هي تهم جهاز أمن الدولة المثارة فيها؟ وما الذي انتهت اليه شهادة ضابط أمن الدولة بالقضية؟



2) هل طلب جهاز أمن الدولة من النيابة العامة أذونات تخص هذه القضية بغرض إجراء التحريات ضد مدير النيابة «خ.ح»، قبل إحالة البلاغ للنيابة العامة؟



3) هل الأدلة المطروحة في القضية تم تقديمها من قبل جهاز أمن الدولة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل كانت لجهاز أمن الدولة الصلاحية باتخاذ إجراءات جمع الأدلة ضده قبل رفع الحصانة عنه؟ مع بيان تلك الأدلة على وجه الدقة؟ وكيفية الحصول عليها؟



4) ما مدى صحة استدعاء النيابة العامة لمدير النيابة «خ.ح» وسؤاله دون توجيه اتهام؟ مع بيان تاريخ الاستدعاء وسبب عدم توجيه الاتهام له؟ وعما إذا كان لذلك علاقة بفساد الأدلة التي قدمت ضده من عدمه؟



5) ما مدى صحة تدخل أحد أعضاء النيابة في التحقيقات مع مدير النيابة «خ.ح» على الرغم من أنه أحد مقدمي الشكوى ضده؟ مع بيان الإجراءات المتخذة من قبل هذا العضو في القضية؟



6) ما هو وجه التصرف بالقضية المثارة بحق مدير النيابة «خ.ح»؟ ومن هو مصدر القرار بذلك التصرف؟ وما نتائجه وأسبابه؟