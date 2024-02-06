استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية م. زياد مكاري في مكتبه بالوزارة في شارع الحمرا، المدير الجديد لمكتبنا في بيروت الزميل ناجي شربل، الذي تم تعيينه خلفا للزميل الراحل عمر حبنجر.



وثمّن مكاري لدولة الكويت مواقفها الداعمة للبنان في كل المجالات وخصوصا في المجال الاعلامي. وتوجه بالتحية لوزير الاعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري، «وقد هنأته مرارا بمنصبه الذي احتفظ به في الحكومات المتعاقبة». كما حيا مكاري إدارة صحيفة «الأنباء» بشخص رئيس تحريرها السيد يوسف خالد المرزوق، «لثقتها بالإعلام اللبناني وتعاطيها المهني مع أخبار بلدنا، وتقديرها للجالية اللبنانية في الكويت بتزويدها بأخبار لبنان يوميا، وتحولها مرجعا موثوقا في اعلامنا المحلي».



وكشف الوزير عن زيارة وشيكة إلى العاصمة الفرنسية باريس لبحث ملف خاص بـ «تلفزيون لبنان». وعرض لتجربته في الوزارة التي تقوم على الانفتاح على الجميع والتواصل مع الجميع، «لحماية الاعلام اللبناني وتعزيز صموده في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد». وتحدث عن مساع يبذلها لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في الاعلام الرسمي والمتقاعدين منهم.



وشكر شربل للوزير مكاري اهتمامه بممثلي وسائل الاعلام العربية والأجنبية، وما يبذله من جهود في سبيل المؤسسات الاعلامية اللبنانية من قطاع خاص ورسمي.



وفي السياق، زار الزميل شربل مدير «الوكالة الوطنية للاعلام» الزميل زياد حرفوش، مثمنا جهوده «في هذا المرفق الاعلامي الحيوي، الذي يقدم صورة ناصعة عن إدارات الدولة اللبنانية، في ظل الظروف الصعبة التي يتحملها الزملاء الذين يعملون باللحم الحي».



وتفقد قاعة المراسلين العرب والأجانب في مبنى وزارة الاعلام، والتقى مديرها محمد الملي.



وكان زار وفد من الصحيفة برئاسة مدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني يرافقه زملاء في مكتب بيروت، منزل الزميل الراحل عمر حبنجر في مزبود بإقليم الخروب، وقدم التعازي إلى زوجته في حضور ابنتيه وشقيقه. وتم استذكار الزميل الذي قدم عمله الصحافي على كل شيء في حياته، وجعله اسلوب حياة عاشها حتى اللحظة الاخيرة، صحافي مؤمنا برسالته الاعلامية، ومقدما الموضوعية والتجرد في مسيرته الحافلة.