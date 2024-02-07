كرّم مدير جامعة الكويت بالإنابة د. مشاري الحربي أمس الثلاثاء طالبة كلية الحقوق فادية الرفاعي لحصولها على المركز الأول كأفضل باحثة ومتحدثة في مسابقة (نموذج الأمم المتحدة) التي أقيمت في جامعة (كوين ميري) بالعاصمة لندن بنهاية يناير الماضي كما كرم وفد جمعية القانون الدولي المشارك بالمسابقة. وأعرب الحربي في كلمة له بهذه المناسبة عن فخره بإنجاز الطالبة والوفد، قائلا «تشرفنا اليوم (أمس) بتكريم كوكبة متميزة من طلبة كلية الحقوق وذلك لمشاركتهم في مسابقة (نموذج الأمم المتحدة) وحصولهم على المركز الأول» مثمنا هذا الإنجاز والمشاركة المشرفة.