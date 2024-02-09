عبدالكريم العبدالله



افتتح الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الخارجية بوزارة الصحة د.هشام كلندر، نيابة عن وزير الصحة، المؤتمر الـ 26 لأمراض النساء والتوليد، والذي ينظمه قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء. وقال كلندر إن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات التشخيصية والعلاجية في تخصص النساء والتوليد وفق أحدث البروتوكولات المعمول بها عالميا مع التركيز على تقديم الرعاية المتقدمة، مبينا أن الوزارة تهدف إلى تطبيق أحدث التقنيات لتحسين الخدمات وتحقيق التقدم في مجال الصحة النسائية وزيادة عدد عيادات صحة الأمومة والطفل، ما يعكس التفاني في تلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل وفعال. وأشار إلى الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به أقسام النساء والولادة في الكويت ومنها قسم الولادة في مستشفى الجهراء الذي أجرى 150 حالة ناجحة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد في المناظير النسائية والذي ساهم في نتائج إيجابية كبيرة للمرضى.



من جانبها، قالت رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء ورئيس المؤتمر د.حنان الحسيني إن المؤتمر يعد أضخم محفل علمي تدريبي في حقل أمراض النساء والتوليد وتتفق موضوعاته مع رؤية الوزارة وحرصها على مواكبة أحدث المستجدات العالمية ودعم قدرات النظام الصحي لمواكبة أهداف وغايات تتفق مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ورؤية «كويت المستقبل 2035».



وبينت أن المؤتمر يلقي الضوء على العديد من الموضوعات المهمة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بطب النساء والولادة، مشيرة إلى وجود الخبراء ليشاركوا تجاربهم ويبحثوا في مواضيع حيوية عن مستقبل طب الأمومة والتوليد ومشاكل ضعف الخصوبة عند الرجال والنساء ومستقبل علم الأجنة والجينات الوراثية، فضلا عن مستقبل جراحات الروبوت والذكاء الاصطناعي في سونارات الأجنة وأحدث التقنيات والاكتشافات في مجالات متعددة من الطب النسائي.



وكشفت الحسيني عن إجراء 1672 حالة ولادة طبيعية و828 حالة ولادة قيصرية طارئة في قسم النساء والتوليد في مستشفى الجهراء خلال عام 2023، ما يبرهن على الاهتمام البارز برعاية الأمهات والأطفال، فضلا عن إضافة خدمة الولادة من دون ألم باستخدام إبرة الظهر المخدرة.