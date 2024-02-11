رشيد الفعم - فرحان الشمري



قدم النائبان أحمد لاري وهاني شمس اقتراحا بقانون بشأن منح المرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة أو المستقيلة من عملها مكافأة شهرية بشرط عدم عملها بأي جهة عامة أو خاصة بصفة دائمة أو مؤقتة وعدم حصولها على أي إعانة مادية من أي جهة كانت داخل الكويت، وذلك بهدف دعم الأسرة. وحدد القانون المقترح عدة فئات للصرف بحسب الوضع الاجتماعي والمؤهل العلمي وبشكل متدرج بحيث يكون أعلى مبلغ يتم تقاضيه هو



898 دينارا للجامعية و490 دينارا لما دون الشهادة المتوسطة. كما حدد القانون أن يصرف للمرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة ولديها ولد أو أكثر مكافأة شهرية تبدأ من 300 دينار وتنتهي بـ 400 دينار بحسب الفئة التي تنتمي اليها.



من جانب آخر، يقتصر جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل على بند الرسائل والأسئلة البرلمانية والإحالات ومواصلة الرد على الخطاب الأميري. وبموازاة ذلك تواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها اليوم لحسم عدد من الملفات. وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2024/2025. وتستعرض اللجنة التعليمية الاقتراح بقانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والثقافة والإرشاد، حيث ستتم مناقشة مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى. وتناقش لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية البرلمانية تكليف المجلس للجنة ببحث ومتابعة أعمال الخدمات والبنية التحتية وتسريع وصولها للمناطق الحديثة والنائية. هذا، ولن تعقد لجنة الأولويات البرلمانية اجتماعها المعتاد اليوم مع اللجنة الوزارية التنسيقية بسبب موافقة المجلس على تأجيل الملفات ذات البعد الشعبي، والمدرجة على جدول الأعمال إلى جلسة ٥ مارس المقبل واقتصار المناقشة على الرد على الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة.



