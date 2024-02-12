أعلن بنك وربة عن رعايته لأنشطة نادي ضباط الجيش بما في ذلك الأعياد الوطنية حتى تاريخ 1 مارس تقديرا لما يقدمونه من جهود واضحة وخدمات جليلة للوطن.



وبهذا الصدد، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: سعداء لرعايتنا لنادي ضباط الجيش، موضحا أن الرعاية ستتضمن الأماكن الترفيهية ودعم الأنشطة التابعة للنادي وتعريف رواد النادي بمنتجات وخدمات البنك في نهاية كل أسبوع.



وأوضح المطيري أنه سيتم تخصيص ركن خاص يتواجد فيه موظفو بنك وربة في كل يوم جمعة من كل أسبوع مما يمكن البنك من التواصل مع مرتادي النادي بشكل مباشر والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بخدمات ومنتجات البنك، مشيرا إلى ان هناك جوائز وهدايا قيمة سيتم توزيعها من خلال مجموعة من المسابقات كل يوم جمعة من كل أسبوع وهي عبارة عن هدايا عينية والتعرف أكثر على منتجات البنك وتغطية الأعياد الوطنية بالشراكة مع النادي.



بدوره، قال مسؤول العلاقات العامة في نادي ضباط الجيش العقيد ركن فهد الكندري: نشكر بنك وربة على رعايته الأولى لنادي ضباط الجيش، مبينا ان البنك يعتبر رائدا في مجال العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، فقد بادر بالرعاية تلبية لمتطلبات هذه المناسبة الوطنية ويتطلع النادي إلى الشراكة المستقبلية مع بنك وربة في الفعاليات القادمة.



وتأتي هذه الرعاية دعما لمؤسسات الدولة والقطاع الحكومي وبالأخص نادي ضباط الجيش التابع لوزارة الدفاع، حيث ان النادي يلاقي رواجا كبيرا من حيث الحضور، ومكانه الاستراتيجي.