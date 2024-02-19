التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 16 إلى 18 الجاري.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها إلى جانب كيفية تعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.



كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.



كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب.



وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية البلجيكية بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في جميع المجالات.



كما تم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، اضافة إلى استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.



والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية المالديف موسى زامير، السبت، على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 16 إلى 18 الجاري.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ودور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في المالديف. كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية وخاصة التطورات الحاصلة في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.



كما استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د.رشاد العليمي وزير الخارجية عبدالله اليحيا.



وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إنه جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في جميع المجالات بما يخدم الاستقرار في اليمن.



وتم ايضا مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة التطورات الحاصلة في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.



كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.