شارك الفنان الكويتي بدر المنصور في معرض «فن التدوير الدولي» في سوق «واقف» بالعاصمة القطرية الدوحة بعدد من القطع الفنية التي تم إعادة تدويرها من مخلفات المعادن وإخراجها بشكل فني رائع.



وقال المنصور لـ «كونا» إنه يشارك بثماني قطع فنية على أشكال آلات موسيقية تمت صناعتها من المخلفات المعدنية بعد إعادة تدويرها، معتبرا أن هذا الفن ينقل «القبح إلى الجمال».



وأضاف أن فن إعادة التدوير يتم فيه جمع المخلفات المعدنية عن طريق توليفها وترتيبها وتنسيقها وإيجاد العلاقات بين القطع المعدنية وترتيبها بشكل مناسب ومتناسق لتخرج بشكل فني جميل إلى العلن، مشيرا إلى أنه يتم عمل إطار للقطع الموسيقية المراد عملها ثم يتم تدعيمها بالمخلفات المعدنية.



وأوضح أن القطعة الفنية الواحدة التي يتم إعادة تدويرها من مخلفات المعادن تستغرق فترة زمنية ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، مبينا انها المشاركة الثانية له في قطر.



وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على المعرض وادارة سوق «واقف» على الاهتمام وحسن التنظيم للمعرض الذي يشارك فيه عدد من الفنانين من مختلف دول العالم.



وانطلق معرض «فن التدوير الدولي» الذي تنظمه لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص القطري في سوق «واقف» الأحد بمشاركة 30 فنانا يمثلون أكثر من 17 دولة ويستمر لغاية 29 الجاري.