أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق السماح لمواطني 53 دولة بينها الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي بدخول الإقليم دون الحصول على تأشيرات مسبقة.



وذكر بيان حكومي أنه وفقا لتوجيهات صادرة من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، يسمح لمواطني 53 دولة بالقدوم الى الإقليم دون الحصول على تأشيرات مسبقة، مشيرا الى أنه بإمكان مواطني تلك الدول الحصول على تأشيرات إلكترونية في المنافذ الحدودية لدخول الإقليم بواسطة جوازات سفرهم.



ولفت البيان الى ضرورة ان يكون جواز سفر الشخص القادم إلى الإقليم من الدول الـ 53 نافذا لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ وصوله.



وشملت قائمة الدول المعفاة من تأشيرات الدخول المسبقة كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وأستراليا والأردن من بين الـ 53 دولة.