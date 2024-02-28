عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيسة مجلس أقسام المختبرات الطبية في وزارة الصحة د.ابتسام الجمعة عن انطلاق المؤتمر السنوي للمختبرات الطبية بعنوان «التقدم السريري في علم الكيمياء الحيوية» برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي خلال 3 - 4 مارس في فندق والدروف استوريا.



وقالت الجمعة في تصريح صحافي إن المؤتمر من تنظيم مجلس أقسام المختبرات الطبية، ومختبرات الكيمياء الحيوية، مبينة أنه يهدف إلى تحديث المعرفة عن التطورات العلمية في المختبرات الطبية وتسليط الضوء على التقدم السريري في علم الكيمياء الحيوية.



وبينت أن المؤتمر ستتخلله عدة محاضرات يقدمها 7 خبراء متخصصين في الكيمياء الحيوية من عدة دول، منها كندا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، فضلا عن 8 محاضرين محليين في تخصصات مهمة في مجال الكيمياء الحيوية.



ولفتت إلى أن المحاضرات تتطرق إلى مواضيع مهمة، منها «الإدارة الفعالة في المختبرات الطبية، وسياسات الاستهلاك وجودة التحليل»، كما يتطرق إلى مواضيع مشتركة مع تخصصات أخرى، مثل «التغييرات الكيميائية بعد عمليات التخلص من السمنة، والتقنيات في تحاليل تشخيص أمراض ابيضاض الدم النقوية، وتحاليل كشف السموم وأدوية الإدمان، وسيضم المؤتمر أيضا ورشتي عمل عن تحاليل الأحماض الأمينية في الدم وعن الاحصائيات في تقييم التحاليل المخبرية».