بيروت ـ خلدون قواص



وقعت اتفاقية تعاون برعاية مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان بين جمعية «بيروت بخير» و«المركز الصحي العام» التابع لدار الفتوى، وتهدف الاتفاقية إلى مساعدة المريض المحتاج في لبنان، وتلبية حاجاته من خلال رعاية صحية شاملة وتقديم التسهيلات الممكنة لاستقبال وعلاج المرضى المحتاجين على الأراضي اللبنانية كافة، والحصول على دواء آمن وفعال وبجودة عالية.



وقال رئيس جمعية بيروت بخير الوزير السابق محمد شقير: إن نقوم بالأعمال الخيرية عبر جمعية بيروت بخير هو واجب وطني وأخلاقي ومهم جدا في آن معا. سنتمكن من خلال هذا التعاون من تحقيق كل الأهداف المرجوة بتطوير وتفعيل المركز وخدماته الطبية والعلاجية ورفع مستوى التوعية الصحية والاجتماعية.



وألقى المفتي دريان كلمة جاء فيها: مبدأ التعاون والتضامن والتكافل والمحبة هو مبدأ إنساني إسلامي أصيل لأن ربنا عز وجل في محكم كتابه وجهنا إلى أن نتعاون على البر والتقوى والبر هي جميع الأعمال الخيرية التي تفيد الإنسان والمجتمع.



وأضاف: لقد آلينا على أنفسنا لكي نعمل لاستنهاض بيروت لأن بيروت عاصمة كل لبنان ومنها ينطلق الخير إن شاء الله لكل لبنان نحن في دار الفتوى والمؤسسات التابعة لهذه الدار وضمن الإمكانيات المتاحة لدينا نقوم بما هو مطلوب منا على الصعيد الاجتماعي والخيري لنقف مع أهلنا في بيروت وكل المناطق.



وختم: لكي نجتاز هذه المراحل الصعبة من تاريخنا اليوم ومن أزماتنا المتلاحقة علينا أن نتكاتف معا وقبل التكافل والتضامن ان تسود المحبة فيما بيننا لنستطيع أن ننجز الكثير مما هو مطلوب منا من أجل مساعدة المحتاجين من أبنائنا والمحتاجين في هذا الوطن.