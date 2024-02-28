كشفت تقارير إعلامية أن الاستخبارات التركية استهدفت قيادية في حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في سورية، حسبما نقل موقع تلفزيون «سوريا».



والقيادية المستهدفة هي إيمان سيد أحمد، المعروفة بالاسم الحركي أزادي ديريك، والمسؤولة في حزب العمال المصنف على لوائح الإرهاب التركية، وذلك في عملية «دقيقة» نفذتها داخل مدينة القامشلي شمالي سورية.



ونقلت صحيفة «جمهورييت»، عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية تتبعت القيادية المستهدفة وكشفت عن أنها انضمت إلى حزب العمال الكردستاني عام 2011، وأنها خططت في العمليات الموجهة ضد القوات الأمنية التركية.



وأشارت المصادر إلى أن إيمان أحمد مسؤولة عن «توفير واستخدام الصواريخ» في المنظمة، وأعطت توجيهات لشن هجمات صاروخية ضد القوات الأمنية التركية في منطقة عملية «غصن الزيتون» بتل رفعت.



وأكدت المصادر أن ديريك أعطت تعليمات لشن هجمات صاروخية استهدفت المدنيين في ولاية كلس جنوبي تركيا.