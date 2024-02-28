قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بزيارة دولة إلى فرنسا تستغرق يومين التقى خلالها الرئيس ايمانويل ماكرون لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.



وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها أمير لقطر منذ 15 عاما، وزيارة الدولة الأولى لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد منذ توليه الحكم في عام 2013، «تمثل شرفا لفرنسا وتوضح عمق العلاقات التي توحد بلدينا».



وأضافت أن الزيارة يتخللها توقيع اتفاقيات وعشاء رسمي.



وفي سياق الحرب على غزة، جددت دولة قطر إدانتها بأشد العبارات الهجمات والتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمليون ونصف المليون شخص من النازحين داخل القطاع المحاصر. ودعت في الوقت ذاته، إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة وتنفيذ مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، أمام الحدث الجانبي الوزاري رفيع المستوى حول «حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني» في جنيف أمس. وأشارت إلى استمرار العدوان الإسرائيلي والأوضاع الصعبة التي يعيشها حاليا الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي أصبحت على حد وصف الأمين العام للأمم المتحدة «مقبرة للأطفال». ولفتت إلى أن إسرائيل انتهكت خلال الـ 75 سنة الماضية جميع القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وارتكبت جميع الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.



وقالت الخاطر إن ما يحدث في غزة حرب إبادة، وعام 2023 هو الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين بالضفة الغربية. وأضافت أن إسرائيل كثفت هجومها العسكري ما أسفر عن مقتل نحو 400 شخص في الضفة الغربية.



وألقت الخاطر باللوم على مجلس الأمن في إخفاقه بإصدار قرار لوقف إطلاق النار للمرة الثالثة منذ 7 أكتوبر الماضي، والـ 45 في تاريخه الحديث. وقالت: يجب أن تنتهي رعاية بعض القوى العالمية لهذا الاستثناء الإسرائيلي فوق القانون الدولي.