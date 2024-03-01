عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير منطقة الجهراء الصحية د.جمال الدعيج عن تمديد ساعات العمل في مركز المطلاع الصحي 1 لتكون على مدار الساعة يوميا بما فيها العطل الرسمية اعتبارا من الجمعة المقبل 8 الجاري. وذكر د.الدعيج، في تصريح لـ «الأنباء»، أن هذا يأتي بتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي لتوفير الخدمات الصحية لقطعتي مدينة المطلاع على مدار الساعة، كما أعلن عن بدء التشغيل التجريبي واستقبال المراجعين لمركز علي محمد ثنيان الغانم وأولاده الصحي في منطقة العبدلي اعتبارا من يوم الاحد 3 الجاري، علما انه سيتم الافتتاح الرسمي يوم السبت 9 الجاري بحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي وعلي محمد ثنيان الغانم.