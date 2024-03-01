قدم رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري اقتراحا بتعديل مساحة المطعم في أبنية السكن الاستثماري خارج وداخل المدينة من 1000م2 إلى 500م2. وقال المحري في اقتراحه:



حدد البند الثامن عشر من الجدول رقم 2 الملحق بالقرار الوزاري رقم 602 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء، الاشتراطات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها بالعقارات الاستثمارية خارج مدينة الكويت وداخلها. واشترط هذا البند في الفقرة (أ) رابعا منه فيما يخص نشاط المطاعم بألا تقل مساحة القسيمة عن 1000م2. ومن حيث ان الكثير من القسائم الاستثمارية مساحتها فعليا تقل عن 1000م2، فقد حرمت هذه القسائم بسبب الشرط المتقدم ذكره من الاستغلال التجاري الخاص بالمطاعم، بينما تمتعت بهذا النشاط القسائم التي تبلغ مساحتها 1000م2. ورغبة في إعادة التوازن بين أصحاب القسائم والتوسع في نشاط المطاعم بأبنية السكن الاستثماري بشكل عام. نقترح الآتي: تعديل نص الفقرة (أ) من رابعا بالبند 18 من الجدول رقم 2 الملحق بالقرار الوزاري رقم 602 لسنة 2009 بشأن أعمال البناء الى النص التالي:



(أ) لا تقل مساحة القسيمة عن 500م2.