أكد المهندس الكويتي عادل الوصيص مبتكر نظام الري بالبخار البارد أن هذا النظام يهدف إلى تنويع مصادر المياه تحسبا لأي خطر مائي قد يؤدي إلى تلوث مياه البحر.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الوصيص لـ «كونا» عقب محاضرة قدمها عن «نظام الري بالبخار البارد» في جناح دولة الكويت بمعرض «إكسبو الدوحة للبستنة 2023».



وأوضح الوصيص «وهو اختصاصي أول اتصالات بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة» أن هذا النظام يحول مياه البحر المالحة إلى مياه نقية عن طريق خزان مفرغ من الهواء لتقليل درجة غليان الماء مع استخدام الطاقة الشمسية لرفع حرارة الماء واكتساب الطاقة اللازمة لعمل النظام.



وأضاف الوصيص أن ما يميز النظام هو فصله الماء عن الملح باستخدام طاقة نظيفة وزيوت لتشغيل المحركات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخدم قطاعات متنوعة مثل قطاع الزراعة.



ونبه إلى أن النظام الحالي لإنتاج مياه الشرب يتسبب في انتاج مياه شديدة الملوحة واختلاطها بمياه البحر بعكس نظام الري بالبخار البارد الذي يساهم في الحفاظ على البيئة والحياة البحرية من خلال استخدام طاقة نظيفة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية.



وتابع «أي مشكلة في أي نظام تعتبر كنزا للباحث في إيجاد الحلول المناسبة لها ومدخلا ليكون الإنسان مبدعا ومبتكرا، بالإضافة إلى القدرة على توطين الصناعات والابتكارات في المنطقة بدلا من استيرادها من الخارج».



وقال إن نظام الري بالبخار البارد من الممكن أن يساهم في حل مشكلة المياه في دول الخليج العربي ولاسيما أنه لا توجد مصادر كثيرة للمياه الصالحة للشرب مؤكدا ان النظام يساهم في حل هذه المشكلة من خلال تحويل مياه البحر المالحة إلى مياه صالحة للشرب.



وأعرب الوصيص عن شكره وتقديره لجناح دولة الكويت في معرض اكسبو في العاصمة القطرية الدوحة على إتاحة الفرصة لشرح نظام الري بالبخار لزوار الجناح وتعميم الفائدة على الجميع متقدما بالشكر والتقدير للقائمين على معرض اكسبو لحسن الاستقبال والتنظيم.



كان الوصيص قد حقق المركز الأول على مستوى منطقة الخليج في مسابقة أفضل مشروع لتنقية المياه ومعالجتها بدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في جناح مجلس التعاون بمعرض «اكسبو 2020 دبي»، كما حصل على عدة ميداليات في معارض دولية للابتكار.