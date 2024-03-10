بيروت ـ بولين فاضل



هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون بمناسبة فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم، وعلق قائلا «رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، تبقى ومضات الجمال رسالة حب وأمل من لبنان إلى كل العالم».



وأضاف «مبروك لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون فوزها بلقب وصيفة أولى لملكة جمال العالم».



وحلت زيتون وصيفة أولى في مسابقة ملكة جمال العالم في دورتها الـ 71 التي أقيمت في الهند، فيما توجت ملكة تشيكيا كريستينا بيسكوفا ملكة جمال العالم.



وكانت زيتون قد تأهلت من بين الـ 8 الأوائل في المسابقة قبل أن تنافس الهند على لقب ملكة جمال آسيا وأوقيانيا وتفوز به. وفي المرحلة النهائية، تنافست على اللقب مع ملكات جمال بتسوانا وتشيكيا وترينيداد توباغو حيث حلت وصيفة أولى.



وتميزت الملكة اللبنانية بإجاباتها المتقنة بالإنجليزية وأسلوبها الواثق في الكلام، حيث تناولت لبنان في اطلالتها الأخيرة قبل إعلان النتيجة، وركزت على خصوصية بلد يتحدى المحن وينهض منها دوما أقوى وآخرها انفجار مرفأ بيروت الذي وصفته بأنه كان أشبه بقنبلة نووية.



الجدير بالذكر أن ياسمينا (21 عاما) هي طالبة إعلام سنة ثالثة، وهي من بلدة كفرشوبا الجنوبية الحدودية ومقيمة في مدينة صور.



وللبنان محطة مضيئة في تاريخ مسابقات الجمال العالمية، إذ توجت جورجينا رزق ملكة جمال الكون في العام 1971، فيما احتلت فاليري أبوشقرا في العام 2015 المرتبة الخامسة في مسابقة ملكة جمال العالم.