

بيروت - بولين فاضل



مقابل المشهد الدامي في الجنوب، فرحة في بيروت، وتحديدا في مطارها باستقبال ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون العائدة من الهند بتاج كلل فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم، والاحتفاء تم بحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وحشد من الإعلاميين.



وقد رفعت وزارة السياحة اللبنانية على طول بعض الأوتوسترادات اللبنانية لافتات مرحبة بالملكة تحت عنوان «أهلا بهالطلة أهلا»، وهو شعار كانت رفعته سابقا الوزارة ترحيبا بالسياح العرب والمغتربين اللبنانيين الوافدين لقضاء الصيف في لبنان.



وكانت ياسمينا زيتون وبصفتها أيضا ملكة جمال آسيا واوقيانيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم قامت وعلى مدى أسبوع بجولة سياحية في جزيرة موريشيس مع وفد من منظمة ملكة جمال العالم وعدد من الملكات قبل أن تعود إلى لبنان للاحتفال بفوزها الذي يعتبر سابقة في التاريخ الجمالي اللبناني في مسابقة جمال العالم.