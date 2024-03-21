بداح العنزي



أحال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان مشروع مزايدة تصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد، والموجه الى وزير المالية للحصول على موافقته على طرح المزايدة لمدة 40 سنة استثناء من أحكام التعميم رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة.



وتضمن كتاب إدارة نظم الشراء في وزارة المالية والمحال إلى مدير عام البلدية التالي: بالإشارة إلى الموضوع بشأن اعتماد وثيقة المزايدة المذكورة، وبعد مراجعة وثيقة المزايدة تبين أن مدة العقد 40 سنة، وكتابكم بشأن طلب الإذن من وزير المالية لتكون مدة العقد 40 سنة.



وحيث نصت المادة المادة رقم 105 من التعميم رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة على انه «يجب ألا تزيد مدة المزايدة على 5 سنوات، فإن زادت عن ذلك وجب الحصول مقدما على إذن من وزير المالية مع تزويد وزارة المالية بالأسباب والمبررات الداعية لزيادة مدة العقد».



لذا، يرجى تزويدنا بالأسباب والمبررات لطلبكم بأن تكون مدة العقد 40 سنة استثناء من أحكام التعميم رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة.