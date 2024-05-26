

القاهرة - هناء السيد



أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على نحو ما عكسه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر بأغلبية ساحقة يعد تأكيدا لعدالة القضية الفلسطينية ويكشف الوجه القبيح لكيان الاحتلال وطبيعته العنصرية والإجرامية.



وثمن العسومي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث أمس تزايد عدد الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين وحقها في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ومن بينها اسبانيا والنرويج وايرلندا. وقال إن التحول الملحوظ في مواقف دول العالم الحر تجاه القضية الفلسطينية يؤكد مجددا للاحتلال وداعميه أن الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لن يتحققا بآلة الحرب والأعمال الإجرامية الإرهابية «وإنما السبيل الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس».



واستنكر العسومي تهديد الاحتلال الاسرائيلي لمؤسسة دولية هي محكمة الجنايات الدولية بفرض عقوبات عليها إذا أصدرت أوامر باعتقال بشأن مجرمي الحرب في الاحتلال، معتبرا أن هذا الأمر يمثل امتدادا لحملة «الإرهاب والتخويف والتهديد» التي يقوم بها الاحتلال ضد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ومنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).