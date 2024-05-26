عاطف رمضان



أعلنت وزارة الأشغال العامة طرح 9 مناقصات خلال العام المالي 2024/ 2025، في قطاع هندسة المشاريع الكبرى، معظمها مرتبط بمشروع ميناء مبارك الكبير والتي تهدف إلى إنهاء تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الأولى لمشروع ميناء مبارك الكبير.



وتتضمن المناقصات «إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية ومنطقة ساحة الحاويات والمباني الرئيسية والمرافق»، والاتفاقيات الاستشارية المتعلقة بالإشراف والتصنيع والتوريد وأعمال التجريف البحري. ينتظر أن يكون تاريخ الإعلان عن هذه الفرص هو



1 سبتمبر 2024. وتتجه وزارة الأشغال لفتح أبواب الفرص للمقاولين مع إعلانها مؤخرا عن 35 مناقصة جديدة من بين هذه المناقصات، يبرز مشروع ميناء مبارك الكبير بما يعكس رؤيتها لتطوير البنية التحتية وتعزيز دور البلاد كمركز للتجارة العالمية.



وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة استثنائية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات، مع التركيز الخاص على صيانة الطرق وتطويرها.