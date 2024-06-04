إنشـاء منطقة تخييم شمـال الكويـت.. وتخصيص موقع للاستزراع السمكي شمال الصبية

توسعة مركز الجواد العربي شمال منطقة صبحان.. وإضافة نشاط مطابخ وأثاث في «الشويخ الصناعية»



بداح العنزي



أقر المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع الاستزراع السمكي (الأسماك والروبيان) شمال منطقة الصبية.



ووافق المجلس على طلب الديوان الأميري توسعة مركز الجواد العربي من الجهتين الشرقية والجنوبية شمال منطقة صبحان الوسطي.



وأقر المجلس اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إضافة نشاط مطابخ وأثاث في منطقة الشويخ الصناعية الأولى. كما اعتمد المجلس اقتراح م. فرح الرومي بشأن عقود الإشراف المبرمة بين ملاك العقار والمكاتب الهندسية، ووافق المجلس على إنشاء منطقة تخييم شمال الكويت.



وزكى المجلس العضو نصار العازمي رئيسا للجنة الأحمدي وسعود الكندري مقررا للجنة، كما تمت تزكية العضو فهد الخنين مقرا للجنة مبارك الكبير، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة، ثم انتقل لمناقشة مصادقة وزيرة الدولة لشؤون البلدية على محضر الجلسة السابقة المتضمن الاعتراض على قرارين، الأول يتعلق بشكوى بشأن إيقاف تخصيص محطة كهرباء وآخر إلغاء تخصيص محطة في منطقة العديلية.



ووافق المجلس على اعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية.



وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الردود على أسئلة الأعضاء المتضمن الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن الدراسات والموافقات لتنفيذ مداخل ومخارج منطقة صباح السالم.



وأوضح العضو د.حسن كمال أن مشاكل المنطقة تحتاج إلى دراسة مرورية خاصة أن الجهاز التنفيذي أكد وجود مدارس إضافة إلى مبان استثمارية، لدلك أطلب إحالة الموضوع إلى لجنة الإصلاح والتطوير لعمل ورشة عمل تتم فيها دعوة الجهات المعنية.



ويوافق المجلس على الطلب.



واستعرض المجلس الرد على سؤال العضوة م. علياء الفارسي بشأن معالجة النفايات البلدية الصلبة والنفايات الإنشائية.



وقالت م. علياء الفارسي: نهنئ سمو الشيخ صباح الخالد نيله ثقة صاحب السمو الأمير، حفظه الله، بخصوص الرد فقد تقدمت بالعديد من الأسئلة المتعلقة بمعالجة النفايات ولذلك نحتاج دراسة الموضوع وإحالة الموضوع إلى لجنة شؤون البيئة، ووافق المجلس على الطلب.



وحفظ المجلس موضوع تطوير منطقة تقاطع برج التحرير وساحة الصفاة وربطها بالمباركية واقتراح وجود قطار سطحي TRAM كهربائي داخل مدينة الكويت.



ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إضافة نشاط مطابخ وأثاث في منطقة الشويخ الصناعية الأولى.



وحفظ المجلس كتاب محافظ العاصمة علي الأصفر بشأن بعض التوصيات والملاحظات بخصوص المشكلات التي تعاني منها محافظة العاصمة والمناطق التابعة لها.



وأبقى المجلس على جدول أعماله الطلب المقدم من الأعضاء نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، د.م حسن كمال، م.اسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، ناصر الجدعان، فهد العبدالجادر بشأن استمرار إغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق.



وحفظ المجلس اقتراح العضوة م.منيرة الأمير بشأن إنشاء آلية لفض النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء.



ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضوة م.فرح الرومي بشأن عقود الإشراف المبرمة بين ملاك العقار والمكاتب الدور الهندسية.



وحفظ المجلس سؤال العضو م.اسماعيل بهبهاني عن معايير التقييم لمشاريع الطرق السريعة (استحداث/ تطوير).



ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء بشأن إنشاء منطقة تخييم بشمال الكويت.



وبحث المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض تجميع مياه أمطار مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض وسواتر ترابية ومسارات لتصريف مياه الأمطار وذلك حول منطقة نواف الأحمد السكنية.



وقالت م. علياء الفارسي إن هناك حلولا مستدامة، لذلك لا بد من وضع حلول لأننا مقبلون على تغير مناخي خاصة أن المساحة للحوض كبيرة جدا 10 ملايين متر مكعب لذلك المشاريع المؤقتة فيها هدر للمال العام.



وذكر د.حسن كمال أنه لا بد لهيئة الطرق والرعاية السكنية إيجاد تصاميم معينة ووجود دراسة معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.



من جانبه، أوضح العضو خالد المطيري أن المساحات المطلوبة للأحواض كبيرة جدا كما أن سلامة الناس مهمة جدا، ووافق المجلس على الطلب.



ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات على طريق الجهراء السريع (طريق 80) بجوار محطة وقود بين محمية الجهراء الطبيعية وشمال غرب الجهراء.



واعتمد المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل ومخرج شمال غرب الجهراء على (طريق 80) مقابل نادي الرماية.



ووافق المجلس على تزكية نصار العازمي رئيسا للجنة الأحمدي والعضو سعود الكندري. ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 9 أحواض فقط و5 قنوات مائية و4 وصلات ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار بين منطقة الوفرة ومنطقة قرادان والحفيرة والفوار لحماية منطقة الخيران. وحفظ المجلس طلب وزارة الصحة تخصيص مركز الخيران الصحي ضمن منطقة الخيران قطعة 1.



وبحث المجلس طلب الديوان الأميري توسعة مركز الجواد العربي من الجهة الشرقية والجنوبية شمال منطقة صبحان الوسطى بمساحة 302.250م2.



وقال فهد العبدالجادر إن المركز مفخرة للكويت، ولذلك الأرض موجودة منذ فترة طويلة وهيئة الزراعة لا تحتاج الموقع الأبعد لطلب مركز الجواد العربي وقد تم تقديم نماذج لهذا المركز ودور المجلس اعتماد المشاريع المهمة واحتوائها ومنها مركز الجواد العربي.



ووافق المجلس على طلب توسعة المركز حيث تضمن الرأي الفني التالي:



٭ من الجهة الشرقية بمساحة (657) م 2 + 2159.5 م2 = 2،816.5 م2)



٭ من الجهة الجنوبية بمساحة (22،500م 2) لتصبح المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة (25،316+327،566302،250 م2)، شريطة الآتي:



٭ تقديم دراسة مرورية.



٭ الالتزام بردود واشتراطات وزارات الخدمات والهيئات والتنسيق معها قبل التنفيذ.



٭ تخويل الإدارة المختصة في البلدية بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع بما لا يزيد على المساحة المعتمدة حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.



ووافق المجلس على طلب قطاع المشاريع في البلدية تعديل البند 4 من قرار المجلس البلدي المتخذ في 25/6/2012 وذلك بإضافة مشروع تنموي بمساحة 200 الف م2 لإنشاء وتشغيل مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود بديل يتم استخدامه في أفران مصانع انتاج الأسمنت ضمن المردم الكائن في منطقة جنوب ميناء عبدالله وذلك تنفيذا لقراري مجلس الوزراء وتعديل إحداثيات المنطقة العازلة والمردم شريطة تفويض إدارة التنظيم العمراني بإجراء التعديلات اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات قطاع المشاريع أو لأي دواع تنظيمية قبل التثبيت، بالإضافة إلى اشتراط موافقة الهيئة العامة للبيئة على المشروع.



ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع الاستزراع السمكي (الأسماك والربيان) في شمال منطقة الصبية، حيث تضمن الرأي الفني التنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.



٭ عرض تفاصيل المشروع والمكونات على المجلس البلدي قبل التنفيذ.



٭ تسلم أرض المشروع على عدة مراحل تبدأ بالمرحلة الأولى (1كم2) واستلام المرحلة التالية بعد عرض مخرجات المشروع على المجلس البلدي.



٭ تقديم دراسة تقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع.



٭ الالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.



٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحاته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.



الفارسي: لا وقت للمشاريع المؤقتة.. والإسراع بالدراسات الاستشارية للنفايات الإنشائية



قالت العضو م.علياء الفارسي خلال مناقشة الرد على سؤالها: انه بخصوص معالجة النفايات البلدية الصلبة والإنشائية بشأن الموقف التنفيذي لمشروع تحويل النفايات البلدية لوقود جاف؟



كان الرد بأن عقد المشروع حاليا عند ديوان المحاسبة، فهل هناك قيود على الفترة الزمنية التي يأخذها الديوان في المراجعة؟ بعد البحث مر الآن أكثر من أسبوع ونحن في عهد جديد يتطلب «الدقة بالمراجعة والسرعة معا».



وبشأن سؤالها عن المشاريع والاتفاقيات عن تدوير النفايات في الكويت، فقد أعربت عن شكرها للجهاز التنفيذي في البلدية على ردهم الشافي لكل مشروع.



وسألت أيضا عن مشروع معالجة النفايات البلدية «موقع كبد» waste to Energy: WTE.



وتبين أن البلدية راغبة في إعادة دراسة الموضوع من كافة جوانبه الفنية والمالية أخذا على ملاحظات ديوان المحاسبة وهناك تقرير دوري كل 3 أشهر لمجلس الوزراء وستتم إعادة طرح المشروع.



وقالت: «نحن في المجلس أوصينا سابقا وبعد انتهائنا من لائحة (إدارة النفايات البلدية الصلبة والنظافة العامة)، بضم إدارة النظافة بقطاع الخدمات وإدارة شؤون البيئة بقطاع المشاريع ضمن قطاع واحد تحت اسم قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة.



وحول مشروع معالجة النفايات الإنشائية، فقد أوضح رد الجهاز التنفيذي أنه تم اعتماد منتجات مصنعي تدوير النفايات الإنشائية في الاستخدامات التالية:



٭ أعمال تغليف الأنابيب.



٭ طبقة أساس لأعمال الطرق.



ولذلك نرى أن هذه الاستخدامات دون المستوى المطلوب، حيث تشهد البلاد حاليا مرحلة تعمير ويجب الإسراع في عمل دراسة استشارية لجدوى هذه النفايات الإنشائية (فنية - بيئية - مالية وقانونية)، وأطلب إحالة السؤال إلى لجنة شؤون البيئة لما فيه من تفاصيل عديدة. وحول طلب هيئة الطرق تخصيص مواقع تجمع مياه مكشوفة وسواتر ترابية ومسارات لصرف مياه الأمطار، فقد أشارت إلى أنه لا بد من التوضيح من قبل الجهاز التنفيذي عما إذا كانت هذه الأحواض الهائلة بالأحجام والموزعة حول المناطق والمدن السكانية، وهل هي آخر المسار أن يتم تصريفها للبحر؟ واذا كانت آخر المسار هل هناك توجه للاستفادة منها في الري أو الرعي؟، ولماذا هدر الأموال مع عدم وجود رؤية مستدامة؟



وقد امتنعت خلال التصويت للتنويه ولأسجل موقفا بوجود حلول مستدامة ولا وقت لمشاريع مؤقتة.



المحري: «البلدي» حريص على دعم الأمن الغذائي



أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن «المجلس حريص على دعم الأمن الغذائي من خلال تحقيق طلبات الجهات المعنية، ومنها على سبيل المثال طلب هيئة الزراعة تخصيص موقع الاستزراع السمكي».



وأضـــاف أن المجلس يعمل جاهدا على تنـــفيذ المشاريع التنموية التي تخـــدم الكويــت، وتعطي رافدا اقتصاديا ممـــيزا، والتي تجسدت بالموافقة على مشــروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود بديل، إضافة الى مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن غيرها.





فرح الرومي: إلزام المكاتب الهندسيةبعقود الإشراف يقلل شكاوى الملاك



قالت العضو م.فرح الرومي إن المجلس وافق على المقترح الذي تقدمت به بشأن إلزام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بأن تتضمن عقود إشرافهم المبرمة مع مالك العقار بندا ينص على الالتزام بما جاء في تعهد إشراف على تنفيذ بناء (هيكل) الموقع من تلك المكاتب والدور الاستشارية، والمتضمن فحص جودة الخرسانة موقعيا.



وأضافت «هذا المقترح سيستفيد منه جميع الأطراف ذات العلاقة بعملية البناء، وسيضمن مالك العقار جودة الخرسانة المنفذة في بنائه، وسيكتشف في المراحل الأولى من بناء الهيكل الخرساني فشل جهد الخرسانة المنفذة، إن حدث».



وهذا سيؤدي إلى خفض الشكاوى التي ستتقدم للبلدية من ملاك العقار المتعلقة بفشل جهد الخرسانة المنفذة في البناء.



وكذلك خفض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة من ملاك العقار ضد الأطراف المشاركة في تنفيذ البناء وبالتالي تخفيف الضغط على الجهاز القضائي والجهات المعاونة له في بحث تلك الدعاوى.



تحديد مواعيد الدفن في المقابر



حددت البلدية مواعيد دفن الجنائز في الفترة الصباحية الساعة 9 صباحا وفي الفترة المسائية بعد صلاة المغرب وكذلك صلاة العشاء، نظرا لارتفاع درجة الحرارة نهارا خلال الصيف وتيسيرا على أهالي الجثامين والصلاة عليها ودفنها ليلا مع توفير الإضاءة في جميع مقابر البلاد.