كشفت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية عن شروعها في تنفيذ سياسات ترشيد الكهرباء، عبر تغيير ساعات العمل وإنجاز كثير من الأعمال خلال الفترة الصباحية وتحديدا «قبل ساعات الذروة».



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبدالجليل في تصريح صحافي: دعما للتوجهات الحكومية بترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة، اتخذنا إجراء بتغيير أوقات الدوام بالجمعية لمدة شهر تجريبي ابتداء من الأحد 30 يونيو 2024، على أن يبدأ الدوام من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، مع استمرار قسم الاستقبال في العمل حتى الثالثة عصرا.